De quien menos se esperaba. Suiza encontró el empate frente a España gracias a Ricardo Rodríguez , luego de un grave error del portero David de Gea sobre los 62 minutos del encuentro amistoso que disputaron ambas selecciones en Villarreal, como duelo de preparación al Mundial Rusia 2018.

Tras un remate a puerta, que en principio no llevaba mayor peligro, a De Gea se le escapó el balón de las manos de forma inexplicable, lo cual le facilitó las cosas al futbolista del Milan, quien solo tuvo que empujar el esférico sobre la línea de gol, y así decretar el 1 a 1, que a la postre no terminó por moverse más.



Antes, el lateral derecho Álvaro Odriozola adelantó a 'La Roja' al empalmar una volea frontal desde fuera del área a pase de Andrés Iniesta (29).



Si bien España no pudo llevarse la victoria, por juego y ocasiones, saldó con aprobado un duro test ante un rival de entidad que estará también en el Mundial ruso.



'La Nati' compartirá el grupo E con Brasil, Costa Rica y Serbia, mientras que 'La Roja' está encuadrada en el B junto a Marruecos, Portugal e Irán.