Francia vs Argentina se enfrentan el sábado por el partido inicial de los octavos de final del Mundial Rusia 2018 . Sigue la transmisión del choque desde el Kazán Arena a través de las señales de DirecTV Sports, beIN Sports, Latina y TDN. Dos grandes candidatos al título se encuentran en un duelo marcado por el cruce entre Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Argentina y Francia tienen mucho en común. A pesar de su extraordinaria riqueza individual, ninguno de los dos equipos se ha mostrado todavía a la altura de las expectativas en el Mundial Rusia 2018. La Albiceleste sobrevivió a una tempestad con el agónico triunfo 2-1 sobre Nigeria en el cierre de su zona. Francia, en cambio, terminó invicta y en la cima de su grupo con victorias sobre Australia y Perú y un empate con Dinamarca. Pero la falta de ambición e intensidad fueron evidentes.



PAÍS HORARIO CANALES Perú 9:00 a.m. Latina y DirecTV México 9:00 a.m. TDN , Azteca, Televisa y Estrellas Colombia 9:00 a.m. RCN , Caracol Ecuador 9:00 a.m. RTS Sports, DirecTV Venezuela 10:00 a.m. Venevisión, Tves, Meridiano Televisión, TLT , IVC , DirecTV Sports Bolivia 10:00 a.m. Red Unitel, Red UNO , Tigo Sports Paraguay 10:00 a.m. Telefuturo, SNT , Tigo Sports, Movistar Deportes Chile 11:00 a.m. Canal 13, Mega y DirecTV Argentina 11:00 a.m. TV Pública, TyC Sports y DirecTV Uruguay 11:00 a.m. Canal 10, Montecarlo TV, Red Uruguaya de Televisión y Teledoce Brasil 11:00 a.m. Globo, Sport TV y Fox Sports España 4:00 p.m. Telecinco, Mediaset y Cuatro

Sus jugadores emblema aparecieron a cuentagotas. El astro Lionel Messi, máximo artillero en la historia del seleccionado argentino, anotó un magnífico gol ante los africanos luego de dos partidos para el olvido. Por su parte Antoine Griezmann, emblema de Les Bleus, festejó uno pero su rendimiento ha sido de regular a malo.



En Argentina creen que la dura experiencia de la primera ronda los ha fortalecido y que el equipo ahora va a soltarse.



“Si no ganas quedas afuera y nosotros ya tenemos esa ventaja: ya pasamos por estar afuera”, opinó el defensor Federico Fazio. “Después de Nigeria nos sentimos reforzados y con más confianza”.



Francia no ha perdido en sus últimos ocho enfrentamientos mundialistas ante selecciones sudamericanas y, más importante aún, no permitió anotaciones en siete de esos partidos. El último fue el del brasileño Careca en México 1986. En contraparte, el conjunto francés suma derrotas en sus dos partidos contra Argentina en las Copas del Mundo de 1930 y 1978.



Francia vs Argentina: posibles alineaciones de partido por Mundial Rusia 2018

Francia: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez; Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Matuidi; y Giroud



Argentina: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Pérez, Banega, Di María; Messi y Gonzalo Higuaín.