Está cerca de jugar en Rusia 2018 con Argentina , pero no esto no pudo ocurrir hace unos años, cuando Gonzalo Higuaín tuvo intenciones de abandonar la actividad profesional a causa de un problema muy delicado.

El 'Pipita', en entrevista con 'TNT Sports', reveló que por la enfermedad de su madre quiso dejar el fútbol. "Fue una cosa terrible" , contó el delantero de Juventus

" Estuve a punto de dejar de jugar. El 'a punto' fue porque ella me dijo que siguiera. Pero si era por mí, yo dejaba, pasó todo a un segundo plano" , narró Higuaín . Pero el atacante de Argentina siempre recibió el respaldo de su progenitora.

" Dejaba el fútbol, que es lo que yo amo, pero lo dejaba. A ella la amo más, claramente . Ella fue la que me dio fuerzas para seguir, me dijo 'dale para adelante porque no voy a permitirme que dejes lo que amas por mi'" , confesó.

Por otro lado, el atacante proyectó cómo será su vida después del retiro y rescató valores importantes para esa etapa. " Cuando dejas de jugar al fútbol, no sirves, eres descartable . Lo más importante de la vida es ser buena gente y tener gente que te quiera" , añadió.

Higuaín prefiere olvidar las anotaciones que perdió con la camiseta de Argentina , pues la paternidad tiene un valor más importante. "Te recriminan los que no hiciste, pero no los 300 que metiste. El gol más lindo que hice es tener una hija y una mujer" , indicó.

Por último, el 'Pipita' está concentrado en lo que ocurrirá en el Mundial . " Mi idea siempre es ayudar a la Selección. Nosotros siempre dejamos todo por el país. Es nuestro país y lo vamos a defender a muerte" , concluyó.