Jorge Sampaoli ha sido involucrado en un escándalo de acoso sexual sobre una cocinera en el centro de Ezeiza, centro de entrenamiento de Argentina . A pocos días del debut ante Islandia, el 'Hombrecito' tiene el respaldo de las cabezas de la AFA , así lo hizo saber Claudio Tapia.

El 'Chiqui' creen en la inocencia de Sampaoli e incluso cree que todo podría tratarse de una operación armada para perjudicar al combinado albiceleste.

"Todos los días sucede algo que trata de dañar a la Selección, a quienes componen la delegación o a la AFA . Evidentemente, por algo lo hacen o por algo pasa. Creo realmente en la honestidad de nuestro técnico, sé la clase de persona que es. No me voy a detener en esto", explicó para TyC Sports.

"Sí me molesta porque hay familias. Porque de quien se habla, que supuestamente podría haber pasado, tienen hijos, maridos y no se piensa en esta gente cuando se largan estas cosas que terminan dañando".

"Son cosas que, en el final del camino, se terminarán dando cuenta todos de que han sido mentiras, que no existen estas supuestas denuncias que dicen que han hecho. Ya se está verificando que no existen. No tenemos que detenernos en esto. Hay que empezar a vivir el Mundial y disfrutarlo para poder llegar de la mejor manera al debut", añadió el 'Chiqui'.

Argentina no la pasa bien. Primero la lesión de Romero, luego Lanzini y ahora el problema con Sampaoli. Deberán demostrar que son más grandes que sus problemas en el debut en la Copa del Mundo.