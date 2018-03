Con 30 años, luce más maduro y pausado en todas sus declaraciones. Lionel Messi ya no es aquel chico tímido que eludía preguntas en las entrevistas. Ahora piensa mejor sus respuestas y sabe de la importancia que tiene en el Barcelona como en la Selección de Argentina. Mirado no solo como un capitán, sino también como un ídolo, Leo estuvo ante las cámaras de ‘América TV’ de Argentina en donde habló sobre su Selección en el Mundial de Rusia 2018, y otros temas de índole personales en su crecimiento como futbolista y, sobre todo, persona.



"Parece que llegar a tres finales (un Mundial y dos Copa América) no sirve de nada. Si no somos campeones en Rusia, ahora pedirán que nos vayamos todos. Eso lo vendió parte del periodismo deportivo y la gente lo compró. Pero ojalá no sea así y nos vaya espectacular", confió el delantero desde Barcelona en declaraciones al canal América.



No solo desde el análisis, sino también desde la emoción, Leo fue enfático sobre el Mundial. "Poder levantar la Copa del Mundo es un sueño de siempre y cada vez que llega un Mundial es algo más fuerte para mí. Haber estado tan cerquita en Brasil fue algo muy doloroso. Ganarla es lo que desea todo el país", amplió el capitán del seleccionado argentino.



Leo aclaró que el nacimiento de su primer hijo, Thiago, le "abrió la cabeza. Es que me di cuenta que lo más importante no es un resultado. Que la vida tiene otras cosas".



Asimismo, también habló sobre su vida personal y lo buena consejera que siempre ha sido su madre. "Pero también siento el afecto de la gente y es impresionante que la gente quiera que gane el Mundial y se me dé de una vez. En mi vida personal trato de no meterme en líos y cuidarme en lo que digo, pero pese a la fama lo manejo todo de forma natural. No tengo analista, sino que hablo mucho con mi mamá", reveló el jugador del equipo culé. En este link, puedes ver la entrevista completa a Leo.