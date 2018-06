Pep Guardiola dirige campeones mundiales. Con el Barcelona lo tuvo a Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Xavi y Piqué, entre otros jugadores, y con el Bayern Munich, a Thomas Muller, Jerome Boateng y demás seleccionados teutones. Curiosamente, al mejor jugador que ha dirigido en su carrera aún no se le cumple. Leo Messi la tiene difícil, Argentina lucha por ganar un título y, por ello, Pep sueña con Lionel levantando el trofeo de la Copa del Mundo.



“Me haría ilusión que Messi gane el Mundial . Uno tiene que ser del equipo en el que tiene gente que quiere. Entre ingleses, alemanes, argentinos, españoles… yo ganaré el Mundial seguro”, dijo el catalán, entre risas en diálogo con Tot Costa.



Guardiola también se refirió a las críticas que recibió por hablar de política cuando dio su opinión sobre la independencia de Cataluña. "No es cuestión de que me valga la pena. Desde que he ido a ruedas de prensa en este mundo y lo que me preguntan, respondo. He hecho lo que cualquier persona hace. Los futbolistas son gente como cualquier persona y pueden hablar de política. Ojalá durante muchos años esto pueda seguir así", expresó.



A su vez, prefirió no opinar sobre la actualidad de Barcelona por respeto a los jugadores y al actual entrenador Ernesto Valverde. Aunque sí se refirió a Real Madrid: "El Madrid tiene jugadores muy buenos, con un entrenador que ha sabido llevar al grupo", dijo.