La selección de Nigeria buscará hacer historia en su sexta participación en una Copa del Mundo. Las 'Súper Águilas' nunca pasaron de los Octavos de Final, pero de la mano del alemán Gernot Rohr intentarán romper el maleficio.

Los nigerianos llegan a Rusia 2018 como los flamantes Subcampeones Africanos, pero tendrán una tarea titánica para tratar de clasificar en el Grupo D que integran junto a Argentina , Croacia e Islandia.

Es precisamente la dura rivalidad con los albicelestes en los mundiales -se enfrentaron cuatro veces- que llevó a Rohr recordar el amistoso que ganaron 4-2 en noviembre y lo comparó con el que podría darse en el Mundial.

“Fue un gran partido, pero no nos podemos dejar ir. No tenían a Messi y a alguno más. Nosotros no tuvimos a Víctor Moses . Será muy diferente”, aseguró el DT.

¿Nigeria se divide?

El alemán también habló de sus otros rivales. “Islandia y Croacia tienen el mismo sueño de pasar la fase de grupos y Argentina es una de las favoritas al título. No es fácil diferenciar a estos equipos por palabras, los resultados lo harán”.

Se quita la presión

Sobre las expectativas del presidente de la Federación Nigeriana de Fútbol, Amaju Pinnick, quien siente que su selección llegará a semifinales, Rohr, pisó tierra.“Nuestro objetivo es pasar la fase de grupos y luego ir partido a partido hasta la final. No creo que sea bueno levantar tantas expectativas, crea una presión innecesaria. Debemos ser realistas”, afirmó en Marca.