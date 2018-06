La leyenda del fútbol argentino Diego Maradona envió un mensaje a todos sus seguidores tras descompensarse en el estadio de San Petersburgo donde fue asistido tras el partido que Argentina ganó 2-1 a Nigeria y clasificó a octavos de final del Mundial de Rusia 2018 .

Maradona , de 57 años, fue atendido en el sector VIP del estadio por una "descompensación" de presión tras haberse mostrado eufórico durante el encuentro que Argentina ganó muy cerca del final, agregaron los medios.



El exjugador tranquilizó a sus seguidores a través de las redes sociales. (Foto: Instragram oficial de Diego Maradona) El exjugador tranquilizó a sus seguidores a través de las redes sociales. (Foto: Instragram oficial de Diego Maradona)

''Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato!'' , se lee en la cuenta de Instagram de Maradona .

En un momento de encuentro, imágenes de la televisión enfocaron al astro mientras estaba dormido en su palco. Según un video difundido por medios argentinos y de otros países, dos personas ayudaron al campeón mundial de 1986 a desplazarse hasta que fue atendido.



Luego de ser asistido, Maradona fue llevado a su hotel para posteriormente viajar, ya plenamente recuperado, a la ciudad de Moscú, según informó Telesur, ltelevisora con la que "El Pelusa'' colabora durante el Mundial Rusia 2018 .