Este jueves continúa el Mundial Rusia 2018 y aquí podrás seguir EN VIVO y EN DIRECTO los partidos del día entre Argentina vs. Croacia , Perú vs. Francia , y Dinamarca vs Australia válidos por la segunda fecha de los grupos C y D, respectivamente. Vive los goles y minuto-minuto más completo de todos. Recuerda que para nuestro país, Latina y DirecTV son las señales encargadas de la televisación de estos encuentros.

Dinamarca vs Australia: el primer partido del día en Rusia 2018

Dinamarca vs. Australia promete emoción en el grupo C: un triunfo de los europeos los dejará con un pie en octavos y la virtual eliminación de los Socceroos. El partido se jugará a las 7:00 de la mañana (hora peruana) y será transmitido por Latina, en señal abierta, y DirecTV, en señal de cable.



Los daneses, tras imponerse en el debut contra Perú (1-0), afrontan el duelo con la moral por las nubes y con la confianza de contar con un arquero, Kasper Schmeichel, hijo del mítico arquero del Mánchester United y que fue uno de los más destacados en su puesto en la primera jornada del Mundial Rusia 2018.

Perú vs Francia: ganar o morir para la bicolor en el Mundial Rusia 2018

Perú no puede dejar pasar otro tren en el Mundial de Rusia. La bicolor mereció mejor suerte en la derrota ante Dinamarca en su presentación. Tuvo varias ocasiones (17-10), e incluso malogró un penal. Más le vale ajustar la puntería el jueves contra Francia si no quiere que su regreso a la máxima competencia del fútbol después de 36 años dure un suspiro.



Francia , en cambio, se benefició de la buena fortuna en el triunfo 2-1 sobre Australia por el Grupo C del Mundial Rusia 2018. El primer gol llegó a través de un penal sancionado por el sistema de revisión de video. El segundo también fue cobrado por la tecnología para determinar que la pelota cruzó la línea tras rozar en un jugador australiano.

Argentina vs Croacia: el partido en que Lionel Messi quiere reivindicarse

Argentina vs Croacia se enfrentan este jueves 21 de junio en el estadio Nizhni Nóvgorod por la fecha 2 del grupo D del Mundial Rusia 2018. El partido, que está programado para la 1 de la tarde (hora peruana y 3:00 p.m. en Argentina) será transmitido para toda América Latina a través de las señales de TyC Sports, TDN, Azteca 7 y DirecTV Sports y Latina.



Argentina, liderada por Lionel Messi, está obligada a sacar un triunfo si no quiere comprometer su clasificación a octavos de final. Y sobre todo, a congraciarse con su hinchada luego de la pálida imagen que dejó ante Islandia en Moscú.