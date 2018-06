La Selección de Irán se juega la clasificación a octavos de final del Mundial el próximo lunes, ante Portugal . Sin embargo, si no hubiese sido por intervención del VAR, tendría el boleto ya en la mano.



En el encuentro ante España, Irán metió el gol del empate tras una jugada parada; sin embargo el árbitro anuló el tanto luego de verificarlo en el VAR. Fue en el minuto 63 y, desde entonces, no pudo tener otra oportunidad.



Esto molestó mucho a la Selección de Irán , en especial al técnico Carlos Queiroz . En la previa al encuentro ante Portugal , criticó duramente a este sistema.



"No me gusta hablar de árbitros porque parece una excusa aunque si no hablas parece que te resignas. Pero lo cierto es que queremos saber cuáles son los criterios para juzgar una jugada, cuando se somete al VAR. Cuando llego a casa quiero saber si mi hija está embarazada, no si está solo un poco embarazada. El fútbol pertenece al pueblo y tienen derecho a saber los criterios", señaló.



Con cuatro puntos en su repertorio, Irán debe conseguir una victoria ante Portugal . Espera superar la fase de grupos del Mundial por primera vez en su historia.