No daba más, se sintió y no podía caminar con normalidad en el campo de juego. Edinson Cavani , figura de Uruguay con dos goles en el partido contra Portugal , no pudo terminar el partido. La lesión en el pie le impedía seguir, a lo que Cristiano Ronaldo lo ayudó para salir de este. Un gran ejemplo del portugués, quien entendía la situación de su rival, pese a que su Selección se encontraba en desventaja en su partido. Cosas del fútbol, cosas para aplaudir.



Un golazo madrugador de Edinson Cavani tras una combinación a larga distancia con Luis Suárez puso, en su momento, a Uruguay 1-0 arriba en el marcador ante Portugal al cierre del primer tiempo de su partido por los octavos de final de la Copa Mundial.



Cavani anotó a los seis minutos coronando una jugada que inició él mismo desde la derecha, con un largo cambio de frente hacia Suárez. El delantero de Barcelona hizo otro cambio de frente en busca de su compañero, que anotó entrando por el segundo palo. No estuvo claro si le dio con la cabeza o con el hombro, pero la pelota se metió junto a un ángulo alto, lejos del portero.



Posteriormente, Portugal igualó el marcador con un cabezazo de Pepe , pero el 'Matador' volvió a aparecer. Esta vez lo hizo con un gran remate de derecha, gracias a otra asistencia de Luis Suárez. Un partidazo de Cavani como de 'Luchito'.