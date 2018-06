Rusia 2018: "Argentina no tiene un 11 ideal", dice Ansaldi

Jorge Sampaoli sigue haciendo cambios sobre el camino. Luego del empate 1-1 ante Islandia en el debut en Rusia 2018 , el técnico de Argentina probó en los últimos entrenamientos un nuevo once titular y un nuevo esquema. ¿Está buscando un equipo definitivo o el cambio es parte del plan? El defensa Cristian Ansaldi habló este martes en la conferencia de prensa sobre lo pareja que es la competencia por un puesto en equipo titular.



"Se escuchan muchas críticas a Argentina , pero a todos los equipos grandes les está costando ganar y muchos no lo han hecho", comentó el defensa de la Albiceleste. "Acá no hay 11 ideales. Dependiendo del nivel de cada uno, el DT va haciendo los cambios".

Ansaldi comentó además que en la próxima fecha, Croacia no planteará el mismo sistema defensivo que aplicó Islandia. "Va a ser un partido de ida y vuelta, porque ellos van a salir a buscarlo también. Estamos convencidos de que lo vamos a sacar adelante".



Argentina jugará ante Croacia el jueves 21 de junio a las 10 a.m. en el estadio Estadio de Nizhni Nóvgorod en la segunda fecha de Rusia 2018.