Cristiano Ronaldo es la gran figura de Portugal en Rusia 2018 . En la fase de grupos del Mundial, el crack del Real Madrid marcó cuatro goles, los que sumaron para llegar a octavos de final. Sin embargo el técnico de Irán, Carlos Queiroz, no tuvo grandes palabras hacia 'CR7'.

Resulta que el también ex entrenador de la Selección de Portugal criticó duramente a Cristiano Ronaldo en una entrevista concedida al diario Público , según AS . Todo por la actitud del atacante en el último partido que quedó 1-1 entre ambos cuadros.

"No me identifico con jugadores que no saludan a un DT que estuvo 12 años al servicio de las selecciones portuguesas. Conquisté títulos con reformas e ideas nuevas. La historia de la Federación de Portugal no comenzó en la isla Madeira con Cristiano . Inició mucho antes", sostuvo Queiroz .

Como se recuerda, el técnico dirigió al elenco luso en el Mundial Sudáfrica 2010. Allí quedaron eliminados en octavos de final a manos de la campeona España y cuando al delantero le consultaron sobre dicho fracaso sostuvo que "le pregunten a Queiroz".

Aunque, quien no se quedó callado de parte del cuadro luso fue Ricardo Quaresma. "Lo que más me irritó fue el comportamiento del técnico iraní. Debe tener más respeto por los portugueses", mencionó.