El lateral brasileño Filipe Luis , que se encuentra en Rusia concentrado con su selección para el Mundial 2018 , recordó haber rezado con toda su familia durante la tanda de penaltis que coronó a la 'Canarinha' como tetracampeona mundial en Estados Unidos 1994.



"Del '94, me acuerdo principalmente de los penaltis; en la hora de los penaltis toda mi familia estábamos reunidos en la casa de mi abuela, con las manos cogidas y rezando", afirmó el defensa, de 32 años, en declaraciones a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), divulgadas este lunes.



Del Mundial de Italia 1990, Filipe Luis , que entonces tenía cinco años, solo recuerda "estar llorando" después de que su selección cayera eliminada en octavos de final frente a Argentina. "No me acuerdo de nada más", aseguró.

El lateral del Atlético de Madrid dijo que el Mundial que más vivió fue, sin embargo, el de 2002 (Corea y Japón), que supuso el pentacampeonato para una Brasil que contaba con todos sus "ídolos", como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo o Rivaldo.



"Todos ellos firmaron una excelente campaña (...) En la final todo el mundo se acuerda de Ronaldo, después de pasar por todo lo que pasó, hizo aquellos (dos) goles y nos dio ese título maravilloso", comentó.



En aquella época, Filipe Luis, quien ya militaba en el Figueirense brasileño, desveló que se levantó de madrugada para ver en directo todos los partidos, debido a la diferencia horaria, lo que no gustó nada a su técnico de entonces.



