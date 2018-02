No estuvo claro en la Champions League y aun así Horacio Pagani considera que es indiscutible para la Selección de Argentina En medio de los comentarios del Real Madrid vs. PSG , se había puesto el debate en el programa ‘Estudio Fútbol’ de ‘TyC Sports’. Cuando todos daban sus razones sobre la convocatoria o no de Giovani Lo Celso, Pagani fue contundente. Para él debe estar sí o sí en la lista. Incluso, ante las objeciones de sus compañeros de panel, Horacio Pagani se posicionó como un apasionado defensor del ex Rosario Central, de 21 años.



"Lleven a Lo Celso a la gira, carajo, que lo pongan en la Selección. De lo que carajo quiera el técnico. Pongan a los buenos jugadores", indicó el experimentado periodista.



La mesa continuó analizando el presente del jugador y la posición en la que podría actuar (volante interno, como viene jugando en PSG, aunque naturalmente es enlace), mientras Pagani siguió su encendido discurso.







"Te pido un favor, Sampaoli -se dirigió directamente al entrenador del combinado nacional-. Lleva a Lo Celso a la gira, eh. Lleva buenos jugadores, tipos que sepan jugar. Basta de llevar corredores, y topadoras, y tipos a los que no conoce nadie. Llévalo a Lo Celso", subrayó, en tono imperativo.



"¿Lo estás amenazando?", le preguntó Marcelo Palacios. "Sí", respondió Pagani, lo que provocó las carcajadas de sus compañeros.



Lo Celso ya fue convocado por Sampaoli para la última gira de la Selección por Rusia. Y aparece con chances concretas de integrar la nómina para los amistosos de marzo ante Italia y España.