Para muchos se trataba de una decisión entorno al grupo de Messi; para otros, eran cuestiones futbolísticas por las que no se contó con Mauro Icardi . Con una gran cantidad al igual que Gonzalo Higuaín en la liga italiana, el hincha no entendía por qué el atacante del Inter de Milán no entraba en la lista de 23 seleccionados de Jorge Sampaoli . Por ello, en una entrevista con el programa radial ‘Perros de la calle’ en Argentina, Wanda Nara contó todos los detalles.



“Mauro es muy tranquilo. Está seguro que más adelante va a llegar su momento. Mauro habló con Jorge y le dijo 'si no podés hacer nada por mí, no te preocupes, cuando me necesites yo voy a estar'. Esas fueron las palabras de Mauro. Y sé que lo que destaca siempre Jorge es lo que mucha gente pone en duda de Mauro. Jorge le dijo 'como persona no tengo nada que decir de vos'. La verdad es que yo ya sabía que no iba a estar en la lista. Quizá Mauro tenía más esperanza”, sentenció la esposa y representante del atacante.



En ese sentido, Wanda prefirió no opinar sobre si la ausencia podría deberse a cuestiones que exceden lo futbolístico. “Mi tranquilidad es que Mauro es el futuro ‘9’ de la Selección y es el ‘9’ de Jorge Sampaoli . Tal vez no sea ahora el momento, pero él espera con tranquilidad que llegue la chance. Hay cosas que no tienen explicación. Hoy lo que está pasando con Mauro es una injusticia, él se merece estar", agregó en su charla con medio argentino.



Icardi clasificó al Inter a la Champions League y, pese a ello, no bastó para el técnico rosario. Los fijos eran Higuaín, Dybala, Messi y Agüero.