Luego del papelón de Willy Caballero en la derrota ante Croacia por el Mundial Rusia 2018 , Argentina lucirá un nuevo portero en el crucial duelo ante Croacia. Tal como pedía la hinchada y la prensa entera, Franco Armani se bajará bajo los tres palos por primera vez en el torneo.



Esa es la decisión que ha tomado Jorge Sampaoli este sábado tras la última práctica de la Albiceleste en Bronnitsy. Según el diario 'Olé', el hombre de Casilda conversó con su comando técnico y entre todos llegaron al acuerdo de darle la confianza al portero de River Plate.



De esta forma, será la primera vez que Franco Armani defienda el arco de Argentina desde que fue convocado por Sampaoli. Estaba previsto que debute en el amistoso ante Israel que finalmente fue cancelado. Ahora tendrá que lucirse ante Nigeria.



Hay que recordar que el partido entre Argentina vs Nigeria está programado para este martes 26 de junio desde la 1 de la tarde (hora peruana y 3:00 p.m. en Argentina). El duelo se disputará en el Zenit Arena de San Petersburgo y será transmitido a través de las señales de Latina, DirecTV, TV Pública y TyC Sports.



Argentina llega al partido ante Nigeria con un solo punto en la tabla producto de un empate ante Islandia (1-1) y una caída ante Croacia (3-0). La Albiceleste necesita ganar en su último partido y esperar que los 'Vikingos' no hagan lo propio ante Croacia. O al menos no por un resultado tan abultado.