Tras la derrota de la selección de Argentina ante Croacia por el Mundial Rusia 2018, periodistas, exjugadores y hasta entrenadores treparon al coche de las críticas para terminar de liquidar a Leo Messi y compañía. Pero no todo ha terminado porque Arturo Vidal también tiene algo que decir.



En su llegada a Chile para disfrutar de sus vacaciones, el volante del Bayern Munich opinó sobre el papel de la Albiceleste y su capitán en el Mundial y aprovechó para responder a todos esos hinchas argentinos que se burlaron de Chile por no ir a la Copa de la FIFA.

"Es difícil hablar de Messi, todos saben que es el mejor del mundo, pero la selección argentina no lo acompaña mucho y no lo ayudan a hacer el fútbol que él sabe, por eso se le complica tanto. No puedo hablar mucho, no he visto los partidos, estoy disfrutando mis vacaciones", dijo Vidal a CDF.

Sobre las burlas de los argentinos

"Siento alegría al ver eso, porque ellos no siendo chilenos, me admiran y me siguen, debe ser que Vidal hace bien las cosas. Me siguen en todo momento. Cuando uno se burla, después tiene que mostrar en la cancha que es superior", agregó el 'Rey' Arturo sobre la '12' de la selección de Argentina.