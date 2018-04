El Mundial Rusia 2018 está cada vez más cerca y Sampaoli empieza a ultimar detalles en la Selección Argentina. Pensando en la lista final de 23, el entrenador de la Albiceleste habría considerado convocar nada menos que a Carlos Tevez , según apunta este martes la periodista Luciana Rubinka de 'FOX Sports'.



Rubinska apuntó que una de sus fuentes pidió que la prensa no descarte a Carlos Tevez para el Mundial. En las últimas semanas, su nivel ha crecido y tiene chances de integrar el plantel argentino que buscará el Rusia el tricampeonato.

"Hace poco volví a encontrarme con una persona que me inspira mucha confianza y me dijo: 'Anotalo a Carlos Tevez porque tiene grandes chances de ir al Mundial'", contó con asombro la periodista de FOX Sports.



Según su fuente luego agregó: "No descartes a Carlos Tevez que hace dos o tres goles en un importante para Boca y es un jugador que muchos quieren que esté en el Mundial". Semejante apuesta de Sampaoli le quitaría espacio a otro goleador en la selección argentina: Lautaro Martínez de Racing Club.

Hay que recordar que la selección argentina de fútbol se encuentra encallada en el grupo D del Mundial Rusia 2018 junto a Islandia, Croacia y Nigeria. Se espera que la Albiceleste se clasifique primera del grupo y hasta podría enfrentar en octavos de final a Perú si este clasifica segundo.