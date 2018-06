Diego Armando Maradona estuvo en el Spartak de Moscú cuando la Selección de Argentina tuvo un pobre debut en el Mundial Rusia 2018 , con un empate 1-1 ante Islandia. La indignación fue grande y directa al técnico, Jorge Sampaoli .



"Creo que Argentina , jugando así, Sampaoli no puede volver a Argentina . Es una vergüenza no tener una jugada preparada sabiendo que los de Islandia medían 1. 90 m. Tiramos todos los córners a cabecear y no hicimos una jugada corta", criticó Maradona en declaraciones al canal Telesur.



Lejos de pensar en poner al centro a alguno de los jugadores de Argentina , dejó que su ira vaya al trabajo del comando técnico. "El empate en el debut del Mundial se debió al no trabajo. No tenía jugadas preparadas y tampoco una evaluación real del rival", recalcó.



A pesar del mal resultado, Maradona salvó a los jugadores. "Messi dio la cara y dio todo lo que tenia que dar. Yo erré cinco penales seguidos y sin embargo seguí siendo Maradona . El juego de Argentina y los dos puntos que perdió no pasan por el penal de Messi, absolutamente", finalizó.



El resultado del debut obliga a la Selección de Argentina a vencer a Croacia y Nigeria para no ver tan complicadas sus opciones de avanzar a octavos de final en Rusia 2018. EFE