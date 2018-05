Todos los peruanos estamos unidos en apoyo a Paolo Guerrero . El mundo de la música tampoco es ajeno al dolor del delantero de la Selección Peruana. Las voces de aliento llegan de todos lados y una de ellas es la del gran Pedro Suárez-Vertíz.

El músico y cantante peruano realizó un homenaje para Paolo Guerrero en su cuenta de Facebook . El popular 'Pedrito' escribió unas sentidas palabras para el capitán de la bicolor y le dedicó una canción y un emotivo video.

"Mi homenaje al hombre que, junto con mi familia y amigos, me devolvió la alegría que hace 36 años no sentía. Paolo Guerrero , no pares, hay muchas cosas que arreglar: evitar indemnizar a Flamengo, que tus jugadores no se depriman, y que ese Dios que tanto amas nos de tu fuerza, porque todos queremos ser como tú. No hay héroe sin sufrimiento. Te amamos Paolo del Perú", escribió en cantante.

La canción que Pedro Suárez-Vertíz dedicó a Paolo Guerrero se llama "Rara Soledad" y parte de la letra dice: "Lo de ayer son solo cosas repentinas, que si no las olvidas, nada puede continuar".

"Qué será, ya ni se yo los motivos. No te canses mi amigo, yo lo sé sobrellevar. Hoy nunca lloverá solo en mi corazón, siento que esta mañana mi vida es una canción".

