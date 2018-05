"Si Paolo Guerrero no apelaba, le aplicaban la máxima sanción", dijo árbitro paraguayo del TAS

¿Cuántas veces hemos escuchado la frase ' Paolo Guerrero debió quedarse tranquilo con los 6 meses de castigó. Apeló y la c...'? Muchos, ¿no? Pues un árbitro del TAS, que no tuvo nada que ver en el caso del atacante de la Selección Peruana , aseguró que la defensa del ante el Tribunal con sede en Lausana le valió para que no le apliquen la máxima sanción que pidieron por haber dado positivo en el control antidoping.

Gerardo Acosta Pérez, abogado paraguayo y árbitro del TAS, habló en Fútbol como Cancha de RPP y explicó que Paolo Guerrero hizo bien en apelar porque "si no lo hacía, la WADA igual iba a recurrir al TAS porque no estaba conforme con la rebaja de la sanción por parte de la FIFA. Si el jugador no apelaba, iba a asumir una responsabilidad por la sanción que le impuso".

"Y ante este panorama, de asumir una responsabilidad, TAS hubiese podido hacerle caso a la WADA y aplicar la máxima sanción que estaba pidiendo que era de 22 a 24 meses de inhabilitación", agregó el colegiado paraguay.

Acosta, señaló que la sanción que aplicó el TAS a Paolo Guerrero se basa en que el jugador "no ha podido demostrar que no tuvo responsabilidad objetiva. Es decir que no pudo mostrar que la sustancia llegó a su cuerpo sin responsabilidad. No logró demostrar que hubo contaminación. En este caso, no es como la ley ordinaria que habla de presunta inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Aquí es a la inversa, la WADA lo declara culpable hasta que él demuestre lo contrario", indicó.

Y los 14 meses de sanción de parte del TAS los explicó como "que vieron el quantum de la sanción con el grado de responsabilidad y se le aplicó dos meses más del mínimo que está estipulado en el código de WADA que eran doce meses".

