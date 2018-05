Paolo Guerrero no va al Mundial: la posición de sus abogados ante el fallo del TAS

Ya se pronunció Paolo Guerrero sobre la ampliación de la sanción que le impide jugar el Mundial Rusia 2018 y fue el turno de sus abogados. A través del Twitter, la firma Bichara y Motta se pronunció al respecto, corroboró la versión del atacante de la Selección Peruana y señaló como injusticia la decisión final.

En comunicado emitido a través del Twitter y divulgado en tres idiomas (Inglés, español y portugués) la firma Bichara y Motta manifestó cuál fue su reacción ante la decisión final del TAS que deja a Paolo Guerrero sin poder participar del Mundial Rusia 2018 .

El comunicado de los abogados de Paolo Guerrero tras el fallo del TAS

"Hoy, el TAS notificó su decisión en el caso de Paolo Guerrero: 14 meses de suspensión debiéndose sustraer los 6 meses ya cumplidos por el atleta. Guerrero está siendo penalizado y privado del mayor sueño de su carrera y de su país por formalidades y reglas que castigan a inocentes y no contribuyen al deporte justo y al fair play."

"Hasta el día de hoy fueron tres decisiones inconsistentes, que demuestran la fragilidad del sistema anti-dopaje, sus contradicciones y desproporciones. Se comprobó que Guerrero no utilizó drogas sociales, no tuvo el objeto de mejorar su desempeño y, aún estando en un ambiente controlado por su federación, estos elementos no bastaron para que fuera considerado inocente."

"Esta injusticia no solo afecta a la trayectoria victoriosa y la reputación profesional de Guerrero, sino también a la emoción, la confianza y la pasión que el fútbol provoca en los amantes del deporte, entristeciendo al público que rodea los estadios y las nuevas generaciones de atletas que aún sueñan seguir haciendo de él un gran espectáculo."

