Perú presente en el video oficial de la canción de Rusia 2018

Empezó la cuenta regresiva para Rusia 2018 . A solo seis días del inicio de la máxima fiesta del fútbol, se hizo público el video de la canción oficial del Mundial, Live it up. Y, aunque breve, la Selección Peruana dijo presente.



La bandera peruana aparece en el minuto 2:34 del video publicado este viernes en el canal de Youtube de Nicky Jam. La canción sonará en la previa de cada encuentro y tendrá una presentación especial en la final, ante 80 mil espectadores.



Live it up, cuya traducción al español sería "vive el momento" es interpretada por los estadounidenses Nicky Jam y Will Smith, y la kosovar Era Istrefi, y producida por el DJ y compositor Diplo.



El Mundial Rusia 2018 arrancará el jueves 14 de junio, con el encuentro entre la selección local y Arabia Saudita (10:00 am. hora peruana). Dos días después, la Selección Peruana hará su debut ante Dinamarca, en Saransk (11:00 am. hora peruana).

