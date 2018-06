El barbero de la Selección Peruana , Antonio de La Fuente, se lució cambiando el look a los jugadores de la Selección de Argentina . El peruano le contó a Depor que fue pedido por los seleccionados albicelestes en la previa de su partido ante Islandia en el Mundial Rusia 2018 .

"Estuvimos en la concentración de la Selección de Argentina atendiendo a algunos jugadores. Gracias a Dios nos llamaron y nos dijeron que van a volver a requerir nuestros servicios", contó el barbero de Royalty Barber Shop.



Antonio de La Fuente contó que cortó el cabello de Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Ever Banega, Gabriel Mercado y al presidente de AFA, Claudio Fabián 'Chiqui' Tapia. "A Messi no lo vi pero me regalaron su camiseta", dijo.



Además contó que el presidente de AFA se portó muy bien con él y espera que en una próxima oportunidad Lionel Messi le firme su camiseta.

El barbero cortó el cabello a los jugadores de la Selección Peruana días antes de debutar ante Dinamarca. Por sus manos pasaron Jefferson Farfán, Christian Cueva, Luis Advíncula y André Carrillo.

El barbero peruano compartió fotos en su cuenta de Instagram pero protegió la identidad de sus clientes argentinos.

El peruano en acción con el titular de AFA.

Su pase para ingresar a la concentración de Argentina.

Fotos: Instagram @royalty.barbershop



