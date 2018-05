Se trata de otro de los ejemplos de superación que rodean a la Selección Peruana . Paolo Hurtado pasó de ser discutido a uno de los suplentes fijos de Ricardo Gareca. El ‘Caballito’ se ha ganado un lugar en este grupo que irá al Mundial Rusia 2018, y está dispuesto a reemplazar a su ‘tocayo’ para dar pelea en la cita más importante del universo.

“Yo me adapto. Yo nunca jugué de ‘9’. Esa no es mi posición, a decir verdad, nunca he jugado en esa posición. Sin embargo, el profesor me dice que juegue ahí, yo lo hago. Con tal de defender a mi país, juego donde sea”, dijo Paolo Hurtado a El Comercio .

La audiencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Paolo Guerrero , pedida por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se realizará el próximo martes en Zurich. El crack de Flamengo agotará todos los recursos legales para disputar el Mundial.

“Todos sabemos lo importante que es Paolo Guerrero para nosotros. Yo estoy dolido por todo lo que le está pasado. Él se merecía jugar el Mundial. Por lo que he visto en las noticias, creo que existe una mínima posibilidad porque hablará con el presidente de la FIFA. Esperemos que todo salga bien”, agrego Paolo Hurtado .

Por otro lado, el exjugador de Alianza Lima calificó de “excelente” el desempeño que viene realizando en Vitória Guimarães de Portugal. El peruano lleva ya 11 goles, esta temporada.



Luis Advíncula rezó por Paolo Guerrero. (Franco Anaya/Jesús Saucedo)