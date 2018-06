Perú en Rusia 2018: sigue EN VIVO el entrenamiento de la Selección Peruana en Rusia

La Selección Peruana continúa su preparación para Rusia 2018 . Este jueves, a la 1:00 am. de Perú (9:00 am. de Moscú) arrancará su cuarto entrenamiento con miras al debut del sábado (11:00 am./ hora peruana) ante la Selección de Dinamarca.

Los trabajos de los dirigidos por Ricardo Gareca serán, nuevamente, en el Arena Khimki. Es posible que se defina el '11' que iniciará en el debut de Rusia 2018 . Luego la Selección Peruana partirá a Saransk. Sigue todas las incidencias aquí.

Perú en Rusia 2018: 'checa' los nuevos 'looks' para el debut bicolor [FOTOS]

El once que colocó Ricardo Gareca, el último miércoles, durante las prácticas fue: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Edison Flores, Jefferson Farfán, Christian Cueva y Paolo Guerrero.

02: 15 am. (hora en Perú)/10: 15 am. (hora en Rusia). Iniciaron los trabajos de calentamiento de la Selección Peruana : pases con trote desde el mediocampo.

02: 08 am. (hora en Perú)/10: 08 am. (hora en Rusia). El famoso 'camotito' ahora se realiza en el centro del campo del Arena Khimki. Hay buen ambiente en la Selección Peruana .

02: 03 am. (hora en Perú)/10: 03 am. (hora en Rusia). Arrancó el clásico 'camotito' en los trabajos de la Selección Peruana .

01: 37 am. (hora en Perú)/09: 37 am. (hora en Rusia). Algunos integrantes de la Sub 20 ya pisa el campo del Arena Khimki. En unos minutos, la Selección Peruana iniciará los trabajos.

01: 21 am. (hora en Perú)/09: 21 am. (hora en Rusia). Ricardo Gareca deja el hotel de la Selección Peruana y firma un autógrafo a una niña. Hay cerca de 20 hinchas esperando a los jugadores.

Gareca firmando autógrafo (Video: Daniel Titinger).

01: 04 am. (hora en Perú)/09: 04 am. (hora en Rusia). Los jugadores comienzan a abandonar la concentración para ir al Arena Khimki.

La Selección Peruana camino al entrenamiento (Video: Daniel Titinger).

