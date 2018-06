Pedro Aquino no se preocupa por las figuras de la Selección de Dinamarca . La atención del volante de la Selección Peruana está en los 11 jugadores que saltarán al campo de juego este sábado, a las 11 de la mañana (Hora peruana) en el debut de la bicolor en el Mundial Rusia 2018 .

“Creo que todo el 11 o los 23 de Dinamarca son importantes, son buenos jugadores. No estamos pensando en un solo jugador que hizo 16 goles o trabajar solo para él, sino en los once. Si me toca entrar, tengo que hacerlo de la mejor manera y enfocarme al ritmo de juego”, dijo en conferencia de prensa.



"Christian Eriksen es un buen jugador, pero juegan once. Por uno no van a ganar el partido, sino por el equipo completo. Nosotros estamos preparados para enfrentar a un equipo, no a un solo jugador”, añadió en la charla que sostuvo con la prensa junto a Pedro Gallese.

El volante de la bicolor dijo que en la concentración se vive un ambiente muy bonito. "Seguro muchos podrán decir qué aburrido, mucho tiempo. Sin la familia, sin nada. Pero mi familia ahora son mis compañeros. Tratamos de estar entretenidos en algo, quizás en la chacota. Cuando se tiene que trabajar, somos serios. Eso es lo que hago. No es fácil estar concentrando”, comentó.

Pedro Aquino dijo que la Selección Peruana se va a sentir como local en todos los partidos. "No te podría decir la cantidad de gente que habrá en el estadio. Pero nosotros como jugadores vamos a ser locales todos los partidos y eso es importante”.

“Estamos muy entusiasmados. Ya queremos que empiece el Mundial. Sabemos que será una vitrina muy importante para todos. Más que todo, para los jóvenes que son categoría 94 o 95. Igual, todos somos hombres. No hay ningún niño acá", puntualizó.

