Twitter viral ¿Para la Selección Peruana o Selección Argentina? Arturo Vidal lanzó polémico mensaje

No logró la clasificación pero está pendiente del Mundial Rusia 2018 y sobre todo de los países sudamericanos. Arturo Vidal, el polémico volante de Chile que no logró clasificar al torneo FIFA, lanzó polémico tuit al día siguiente de los estrenos poco auspiciosos de la Selección Peruana y la Selección Argentina contra Dinamarca e Islandia, respectivamente. ¿Burla?

Desde noviembre del 2016, cuando Chile quedó fuera del Mundial Rusia 2018, los hinchas de Perú y Argentina fueron de los que más se burlaron por su ausencia en el certamen que se viene jugando. Arturo Vidal y la mayoría de jugadores chilenos permaneció en silencio. Pero el momento de dar el vuelto le llegó al 'Rey'.

El polémico volante aprovechó su cuenta oficial en Twitter, para lanzar este polémico mensaje que de inmediato se viralizó en la conocida red social. Un mensaje con mucha bronca desfogada pero sin un punto fijo. Al menos, no a la vista.

"Esto se gana en la cancha no con la boca", escribió Arturo Vidal luego de que Perú cayera 1-0 ante Dinamarca y que Argentina , con Lionel Messi y compañía, no pasara del empate 1-1 contra Islandia. ¿Como que los resultados le quedaron perfectos a 'King Arturo' para que desfogue su venganza, no?

Pero mientras Arturo Vidal sigue viendo los partidos lejos de Rusia, la Selección Peruana y la Selección Argentina se alistan para jugar su segundo partido en el certamen contra Francia y Croacia, respectivamente. Y, por coincidencia, será el 21 de junio. ¿habrá triunfo sudamericano'?