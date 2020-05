El Bono Familiar Universal pronto estará disponible para millones de hogares, especialmente aquellas que no fueron incluidas en los primeros bonos otorgados por el Estado. El Gobierno de Martín Vizcarra optó por la creación de un cuarto subsidio que permita ampliar el número de familias beneficiadas, en medio de la crisis generada por el coronavirus. Este subsidio también funcionará como complementario, pues los que recibieron el primer pago de 360 soles de los Bonos ‘Yo me quedo en casa’ e Independiente, mas no del Bono Rural, pues este se entregará en una sola armada. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ya tiene listo el padrón oficial, pero la RENIEC alista una web para que aquellos que necesiten el dinero puedan ser considerados, previa evaluación de los datos que vayan a ingresar.

"Reniec está proyectando ya, poner a disposición esta plataforma en los próximos días. Esperamos que sea domingo o lunes de la próxima semana. Hay personas que comentan que no se les dio ningún bono (Bono 380, Bono independiente, Bono Rural), pero soy vulnerable porque he perdido el empleo. Este registro en el Bono universal va a permitir que podamos empadronar y poder validar esta información", señaló Patricia Balbuena, Viceministra de prestaciones sociales del Midis, el pasado 8 de mayo.

Sin embargo, por el mismo hecho de la demora del Bono, muchos peruanos se han visto confundidos sobre quiénes recibirán el subsidio y cuáles son los requisitos. A continuación te brindaremos todos los detalles.

Ya salió el padrón de beneficiarios

El pasado 14 de mayo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) aprobó el padrón del primer grupo de hogares beneficiarios en el ámbito rural del Bono Familiar Universal, de 760 soles, autorizado por el Decreto de Urgencia N° 052-2020, en el marco del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

Para el #BonoUniversal se ha creado el Registro Nacional de Hogares en base a los DNI, el censo del 2017 y el Padrón General de Hogares. Los hogares que no están en esa lista y que no han sido considerados en bonos anteriores se podrán inscribir en una próxima nueva plataforma. — MIDIS (@MidisPeru) May 14, 2020

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Bono Universal 760?

Ninguno de los miembros de la familia que recibirá el bono debe tener un ingreso superior a los 3.000 soles mensuales . Esto se puede verificar con la información que proporciona la la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Sunat.

JUNTOS, Pensión 65, Contigo o bonos no podrán acceder a esta bonificación. Cabe recordar que, según estimaciones del referido ministerio, un total de Las familias que estén recibiendo transferencia monetaria de los programas socialesno podrán acceder a esta bonificación. Cabe recordar que, según estimaciones del referido ministerio, un total de 594,763 hogares conformarán el padrón aprobado.

Cuándo saldrá la plataforma virtual vía Reniec

La Viceministra de prestaciones sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Patricia Balbuena, dio algunas indicaciones y novedades sobre el Bono Familiar Universal de 760 soles.

“Reniec está proyectando ya, poner a disposición esta plataforma en los próximos días. Esperamos que sea domingo o lunes de la próxima semana. Hay personas que comentan que no se les dio ningún bono (Bono 380, Bono independiente, Bono Rural), pero soy vulnerable porque he perdido el empleo. Este registro en el Bono universal va a permitir que podamos empadronar y poder validar esta información”, señaló Balbuena.

En qué bancos se cobrará

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó hoy que el bono familiar universal de 760 soles será entregado a través de todo el sistema financiero y no solo el Banco de la Nación.

“En principio se va a comprometer a todo el sistema financiero, esto no se va a pagar únicamente por el Banco de la Nación, y todas las metodologías que nos proponga el sistema informático también serán utilizadas”, declaró en la Red de Comunicación Regional (RCR).

