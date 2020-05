El Bono Familiar Universal de 760 soles empieza a concretarse. Tras semanas de espera, el subsidio otorgado por el Gobierno estará disponible desde hoy, 20 de mayo, para las familias que necesitan un apoyo económico, en medio de la crisis generada por el coronavirus en Perú. El presidente Martín Vizcarra especificó que este bono no será entregado a aquellas familias que ya han sido anteriormente beneficiadas por otros subsidios, como el Bono ‘Yo me quedo en casa’, Independiente y Bono Rural. Si bien ya se tiene un padrón de familias que recibirán los 760 soles, en una sola armada, también se habilitará una plataforma web, para aquellas que no han sido incluidas y puedan sustentar que se quedaron sin ingresos económicos.

Como ya ha mencionado la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, se tendrán cuatro métodos de pago, para la entrega de este subsidio, a fin de evitar aglomeraciones en los bancos. A) Depósito en cuenta: que va directo a la entidad bancaria que se tenga o a través de cajeros Multired del Banco de la Nación. B) Billetera Tunki de Interbank: para retirar en cajeros GlobalNet. C) Banca por celular: para lo cual deberá llenar un formulario. D) Giro en ventanilla: el cual será programado, previa consulta. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a la web del midis.gob.pe.

Ya salió el padrón de beneficiarios

El pasado 14 de mayo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) aprobó el padrón del primer grupo de hogares beneficiarios en el ámbito rural del Bono Familiar Universal, de 760 soles, autorizado por el Decreto de Urgencia N° 052-2020, en el marco del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

Para el #BonoUniversal se ha creado el Registro Nacional de Hogares en base a los DNI, el censo del 2017 y el Padrón General de Hogares. Los hogares que no están en esa lista y que no han sido considerados en bonos anteriores se podrán inscribir en una próxima nueva plataforma. — MIDIS (@MidisPeru) May 14, 2020

Los requisitos para acceder al Bono Universal 760 soles

Ninguno de los miembros de la familia que recibirá el bono debe tener un ingreso superior a los 3.000 soles mensuales . Esto se puede verificar con la información que proporciona la la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Sunat.

JUNTOS, Pensión 65, Contigo o bonos no podrán acceder a esta bonificación. Cabe recordar que, según estimaciones del referido ministerio, un total de Las familias que estén recibiendo transferencia monetaria de los programas socialesno podrán acceder a esta bonificación. Cabe recordar que, según estimaciones del referido ministerio, un total de 594,763 hogares conformarán el padrón aprobado.

Plataforma virtual vía Reniec y plazos de entrega

“Ya está listo, mañana empieza a pagarse y ya sale la plataforma. Como ven ya estamos en la primera parte del bono universal”, dijo la titular del Midis, Ariela Luna, durante su presentación virtual ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso. Asimismo, precisó que la plataforma de la RENIEC, que busca la inscripción de familias que no han recibido ayuda alguna, también estará habilitada desde mañana.

“La población tiene 10 días para inscribirse y así poder hacer el último padrón que nos va a permitir (atender) a toda la población del país”, dijo. “Queda un grupo pequeño de personas que va a entrar en la plataforma nacional. Se van a registrar desde mañana”, agregó.

La ministra del @MidisPeru, @ArielaLunaF, expone las acciones realizadas por su cartera frente a la pandemia. ▶️ https://t.co/haBt75aPOc pic.twitter.com/A9p0lLXY9L — Congreso del Perú (@congresoperu) May 19, 2020

En qué bancos se cobrará

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó hoy que el bono familiar universal de 760 soles será entregado a través de todo el sistema financiero y no solo el Banco de la Nación.

“En principio se va a comprometer a todo el sistema financiero, esto no se va a pagar únicamente por el Banco de la Nación, y todas las metodologías que nos proponga el sistema informático también serán utilizadas”, declaró en la Red de Comunicación Regional (RCR).

