En estos tiempos de pandemia de COVID-19, los desafíos que ponen a prueba la visión de uno han ganado mucha popularidad en Facebook y en otras redes sociales. Dicho ello, un reto viral que está dando la hora te pide encontrar una abeja entre las flores. ¿Qué tan rápido puedes hallarla?

La ilustración que acompaña esta nota es una creación de Gergely Dudás, quien la publicó en su página web (dudolf.com). Desde su aparición en Internet, miles de usuarios de México, Estados Unidos y España, decidieron participar en la prueba visual, pero solo pocas personas lograron superarla.

Ello se debe a que no se ve con facilidad a la abeja entre las flores. Para encontrarla, necesitas de mucha paciencia. Lo que juega a tu favor es que el desafío no tiene un tiempo límite, así que no te preocupes por eso. Solo diviértete participando.

Imagen del reto viral

¿Eres capaz de hallar la abeja entre las flores? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Si tuviste éxito en el reto viral, ¡felicidades! Pero si en caso hallar al animal fue una tarea imposible de hacer para ti, te informamos que a continuación podrás saber dónde está en la imagen. Estamos seguros que te sorprenderá saber su ubicación.

Aquí está la abeja. (Foto: Noticieros Televisa)

En Depor queremos que en tus tiempos libres la pases bien. Es por eso que constantemente compartimos desafíos para que tú participes y te diviertas sanamente. Dicho ello, en cualquier momento aparecerá uno nuevo, así que estate atento a nuestra página web.

