Los retos virales de ilusiones ópticas pueden ser muy desconcertantes y divertidas de ver, especialmente si tiene como protagonista a un adorable gato que parece haber “perdido la cabeza”. Se trata de un foto compartida en Reddit por el usuario /u/i_spin_bubbles, quien reside en la ciudad de Bavaria, Alemania, que acumula miles de comentarios desde que publicada originalmente el pasado 26 de febrero y ha sido replicada en otras conocidas redes sociales.

¿Cuál es el secreto detrás de esta curiosa ilusión óptica ? En realidad, no se muestra a un solo gato, sino a dos: uno llamado Koda, que se encuentra recostado sobre el cesto, y una minina de nombre Lily, que está dándole la espalda a la cámara. En entrevista con el sitio animalista Bored Panda, el dueño de las mascotas ofreció más detalles sobre los engreídos de su casa y la historia detrás de la instantánea que los catapultó a la fama en Internet.

Resulta que /u/i_spin_bubbles no se percató que había retratado una ilusión óptica hasta que vio la foto. “Solo los fotografié a ambos mientras jugaban. Cuando vi lo que había captado, me di cuenta de lo que parecía a simple vista. No esperaba que la imagen se convertiría en un meme y tan conocido a nivel mundial. Solo esperaba que la comunidad de /r/aww le gustaba”, dijo / en alusión a la sección de Reddit donde se compartió originalmente.

Imagen completa de la ilusión óptica

La imagen de un "gato sin cabeza" tomó por asalto las redes sociales y todos querían saber si el minino estaba bien. | Crédito: i_spin_bubbles / Reddit

Explicación de la ilusión óptica

En realidad, se trata de dos traviesos gatos juguetones a los que les gusta siempre meterse en lugares recónditos. | Crédito: i_spin_bubbles / Reddit

Consultado sobre la popularidad de sus gatos en las redes sociales, el usuario de Reddit señala que disfruta mucho viendo los memes y alocadas historias que crean en torno a la foto viral, como la de que el gato fue víctima de una decapitación, lo cual es algo curioso ya que los felinos nacieron cerca de la frontera con Francia , país europeo donde se solía castigar en la guillotina a quienes eran hallados culpable de ciertos delitos.

Otro dato a mencionar es que, además de los mininos de la foto viral, /u/i_spin_bubbles tiene otro gato llamado Miez y que ya no tiene planeado tener más mascotas. “Tres gatos son más que suficientes, especialmente ahora que ya no pueden salir a pasear. Vivo en el centro de la ciudad con muchos autos pasando a cada momento, y sería demasiado arriesgado para dejarlos afuera. Esa es la razón por la que he construido muchos árboles para gatos”, añadió.

