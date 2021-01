En Internet abundan los videos de perros, pues estos siempre llaman la atención con sus acciones. Dicho ello, un clip protagonizado por un can está dando la hora en Twitter y en otras redes sociales. ¿El motivo? El animal sabe cómo engañar. Él le hizo creer a su dueño que no comió sin permiso. ¡La escena no tardó en volverse viral y tú tienes que verla!

La grabación, que es todo un éxito en Estados Unidos, México y España, inicia con el hombre y su mascota en la habitación de una casa. Sobre una mesa que estaba ahí, el sujeto dejó una aparente galleta para su amigo de cuatro patas, pero le indicó que no podía comerla en ese momento. Tenía que esperar su regreso.

Al irse, dejó al animal completamente solo en la habitación. El perro, al percatarse de ello, no dudó en comer el alimento. Como sabía que su propietario no le había dado la autorización para hacerlo, rápidamente pensó en cómo hacerle creer que no lo desobedeció.

Tras unos segundos, de acuerdo al video viral, el perro se acordó dónde su mejor amigo guardaba su comida, por lo que abrió el cajón de un mueble cercano y sacó otra supuesta galleta con su boca para luego colocarla sobre la mesa, tal y como lo había hecho su dueño.

Para que su plan salga a la perfección, cerró el cajón y luego esperó pacientemente la llegada de su amo. Cuando el hombre finalmente regresó a la habitación y vio que el can había ‘cumplido’ con su mandato, le dio la aparente galleta y lo felicitó. El clip, debido a todo lo que muestra es de los más reproducidos en Twitter y en otras redes sociales.

