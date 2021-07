Anastasia Pokreshchuk es una modelo de Instagram de 32 años de Kiev, Ucrania, y afirma tener las “mejillas más grandes del mundo”. Recientemente, ha aparecido en los titulares volviéndose viral y ha dejado atónitos a los internautas después de publicar una foto de ella antes de someterse a una cirugía estética en la cara.

Anastasia comenzó su viaje de transformación para tener mejillas más grandes hace seis años con su primer relleno facial a la edad de 26 años, y desde entonces ha gastado más de $2000 solo en rellenos de mejillas.

Ha tenido rellenos en los labios, mejillas y comisuras de la boca, botox en la frente, además de remodelar la mandíbula y el mentón. Incluso ha llegado al punto de admitir que perdió la cuenta de cuántos procedimientos faciales ha tenido, sin embargo, no planea detenerse.

En la actualidad, se ha obsesionado tanto con los rellenos que incluso ha comenzado a dárselos a ella misma y también a sus amigos. Según un informe de The Sun, Anastasia dijo: “Puedes pensar que son demasiado grandes, pero creo que son un poco pequeños, necesito actualizarlos nuevamente pronto”.

Anastasia dijo que “se enamoró” de la forma en que los rellenos de las mejillas la hacían lucir. “Los amo, quiero que se vean así y estoy muy feliz. Yo mismo me inyecto regularmente otras partes de la cara. Entiendo que se ven raros para otras personas, pero no me importa“.

Anastasia dijo que incluso ha recibido mensajes de odio en las redes sociales después de compartir fotos de sus modificaciones faciales extrema. Ahora, se ha fijado una nueva meta: romper un Récord Guinness y ser reconocida oficialmente como la mujer con los pómulos más grandes del mundo. ¿Lo logrará? Solo el tiempo lo dirá.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Un perrito que salió un rato de paseo para divertirse se topó con una vaca en su camino, al ver que era amigable decidió invitarla a su casa, no obstante su dueña no la dejó entrar. (Fuente: @buitengebieden_)