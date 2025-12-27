Tarjetas por Año Nuevo 2026: saludos y cadenas para enviar el 1 de enero.

Cada vez falta menos para celebrar el Año Nuevo 2026 al lado de esas personas especiales y, por supuesto, para enviar saludos emocionantes a los seres queridos que se encuentren lejos. En ese sentido, muchas personas se están preparando para desear prosperidad y mucha salud, pero no saben cómo expresarlo. Por tal motivo, en esta nota de Depor te traemos algunos ideas de tarjetas de fin de año para que puedas manifestar todos tus sentimientos de forma creativa a tus amigos y familiares. No te lo pierdas.
Luego de festejar la Navidad las familias empezaron las decoraciones para recibir por todo lo alto el 2026. El día especial será este miércoles 31 de diciembre, el último día del 2025. El jueves marca el inicio del año y es una ocasión festiva cargada de esperanza, reflexión y nuevos propósitos. Las festividades suelen incluir eventos públicos, espectáculos de fuegos artificiales y celebraciones familiares.
Tarjetas para enviar este Año Nuevo 2026
Mensajes y frases para compartir en Año Nuevo 2026
- “Que el 2025 sea un lienzo en blanco donde cada pincelada sea de alegría, salud y sueños cumplidos. ¡Feliz Año Nuevo!”
- “No cuentes los días, haz que los días cuenten. Que este nuevo ciclo te sorprenda con tu mejor versión.”
- “El 2025 no es solo un cambio de número, es una nueva oportunidad para escribir la historia que siempre quisiste contar.”
- “Que la magia del año nuevo ilumine tus pasos y te dé la fuerza para conquistar cada cima que te propongas.”
- “Abre tu corazón al 2025; lo que viene es mucho mejor de lo que dejas atrás.”
- “¡Feliz 2025! Que la felicidad sea tu mejor hábito este año.”
- “Por 365 días de nuevas aventuras y metas alcanzadas. ¡Felicidades!”
- “Brindo por ti, por nosotros y por todo lo bueno que está por llegar. ¡Feliz Año!”
- “2025: Un nuevo libro, 12 capítulos, 365 oportunidades. ¡Aprovéchalas!”
- “Que el 2025 te traiga todo lo que te haga vibrar el alma.”
- “Mi mejor regalo para este 2025 es seguir contando con tu amistad. ¡Gracias por estar en mi vida!”
- “Que en esta mesa no falte la risa y que en este año no falte el amor. ¡Feliz 2025, familia!”
- “Un nuevo año es el pretexto perfecto para recordarte cuánto te quiero. ¡Vamos por un 2025 increíble!”
- “Que la paz y la prosperidad reinen en tu hogar cada día de este nuevo año.”
- “Agradezco al 2024 por los momentos juntos y le pido al 2025 que nos regale muchos más.”
- “Pronóstico del tiempo para el 2025: Lluvia de besos, ráfagas de alegría y un fuerte sol de prosperidad.”
- “Mi meta para el 2025 es cumplir los deseos que no cumplí en el 2020... y en el 21, 22, 23 y 24. ¡Esta vez sí!”
- “Que todos tus problemas duren tanto como tus propósitos de ir al gimnasio. ¡Feliz Año Nuevo!”
- “¡Aviso importante! El 2025 viene cargado de bendiciones; asegúrate de tener espacio para recibirlas.”
- “Este año no pidas deseos... ¡sal a hacerlos realidad! Pero primero, ¡disfruta la fiesta!”
