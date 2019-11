Akira Toriyama confirmó que Dragon Ball Super no se nutrirá de los juegos de la franquicia. No obstante poco a poco el mangaka comienza a romper sus promesas y eleva los rumores de la llegada de Androide 21 a la serie. Por lo pronto, de FighterZ pasará a Xenoverse 2.

La aparición de Androide 21 en Dragon Ball Xenoverse 2 no tiene fecha oficial. Lo único que se sabe es que llegará a través de un DLC, según la revista japonesa V-Jump.



La Androide 21 no ha aparecido en ningún episodio de Dragon Ball Super, pero sí en los videojuegos de la franquicia. Su debut fue en Dragon Ball FighterZ y posteriormente llegó en la expasión de Super Dragon Ball Heroes.



Recordemos que Androide 21 es una máquina creada a base humana y trabaja como científica en la Patrulla Roja.

DRAGON BALL SUPER | Regreso del anime

El nuevo anime de Dragon Ball Super podría adaptar la saga del manga 'El prisionero de la Patrulla Galáctica', en el que Moro es un poderoso villano capaz de absorber la energía de planetas enteros. Goku, Vegeta y Majin Buu se suman a Meerus, miembro de la Patrulla Galáctica, para detener a esta amenaza.

Dragon Ball Xenoverse 2 Lite

DRAGON BALL Z: KAKAROT | Fecha de salida

Dragon Ball Z: Kakarot narrará la historia de Goku desde la saga Z hasta el encuentro con Majin Buu. Se desconoce si es que veremos alguna referencia a Dragon Ball Super, aunque la trama contará con detalles canónicos que no hemos visto en el manga ni anime de Dragon Ball Z. Akira Toriyama confirmó que recurrirá a tramas que sí ideó para Goku, pero que finalmente no se contemplaron en las ediciones finales de Dragon Ball.



Dragon Ball Z: Kakarot saldrá al mercado en PlayStation 4, Xbox One, y PC el 2020.