Paolo Guerrero no está en el Mundial , el TAS aumentó a 14 meses la sanción para el delantero de la Selección Peruana y, con ello, el ‘Depredador’ se despide de su viaje a Rusia. A raíz de la nueva sanción al jugador del Flamengo, miles de usuarios en redes sociales no dudaron en despotricar en contra del organismo internacional que dejó a Paolo sin Copa del Mundo.



Sin embargo, un hecho curioso que se ha visto en Twitter, y que ha sido rebotado en Facebook , son los insultos que ha recibido el editor de Goal.com en Japón. Con nombre de usuario como @tas, el japonés vio cómo iban creciendo las notificaciones de agravios hacia él.



“Parece ser que Paolo Guerrero ha sido sancionado por el TAS y no es elegible para jugar la Copa del Mundo. Estoy comenzando a recibir todos los comentarios, pero señores, me llamo Tasuku y no soy el ‘TAS’. Pero mis pensamientos están con Paolo”, indicó el periodista.



El japonés que fue viral en redes sociales por tener como usuario @tas. El japonés que fue viral en redes sociales por tener como usuario @tas.

El goleador de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero , se perderá el Mundial de Rusia porque el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) extendió de seis a 14 meses una prohibición para jugar por dopaje.



La noticia cayó como un balde de agua fría en Perú, que clasificó a la Copa del Mundo después de 36 años de ausencia, y obligará al técnico argentino Ricardo Gareca a revisar la nómina preliminar del equipo que presentará para el Mundial en las próximas horas.