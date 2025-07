Este 27 de julio, Venezuela vivirá una jornada electoral bastante particular. No solo se elegirán alcaldes y concejales a nivel nacional, sino que, por primera vez en la historia del país, se celebrará también —de forma simultánea— la Consulta Popular Nacional de la Juventud. Si estás pendiente de cumplir con tu derecho al voto y no quieres que se te escape ningún paso, esta guía te va a venir como anillo al dedo.

Y sí, lo sé… muchas veces uno llega al centro de votación y se encuentra con dos o tres dudas en la cabeza: ¿en qué mesa me toca?, ¿cómo es lo de la consulta juvenil?, etc. Tranquilo, que aquí te lo explico todo con claridad y sin tanto enredo. Vamos por partes, porque este 27 de julio se vota por dos cosas distintas en dos estructuras diferentes.

Una persona vota, en Caracas, Venezuela, el 25 de mayo de 2025. (Foto de Miguel Gutiérrez / EFE)

¿QUÉ SE VOTA EL 27 DE JULIO?

Primero, lo más básico: ese domingo se llevarán a cabo dos procesos electorales en paralelo.

Las elecciones municipales, en las que se elegirán alcaldes y concejales en todo el país. La Consulta Popular Nacional de la Juventud, destinada exclusivamente a jóvenes entre 15 y 35 años, quienes podrán decidir entre siete proyectos comunitarios enfocados en temas clave como educación, salud, cultura y tecnología.

Ambos procesos se desarrollarán en los mismos centros de votación, pero en mesas separadas, según lo indicó el Consejo Nacional Electoral (CNE). En total, habrá dos estructuras de mesas en los más de 15,000 centros habilitados a nivel nacional.

¿CÓMO VOTAR EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES?

Aquí te comparto el paso a paso para que nada se te escape cuando llegues a tu centro de votación:

Dirígete al centro donde estás inscrito. Puedes verificarlo en la página oficial del CNE. Una vez allí, ubica tu mesa según el terminal de tu cédula de identidad. Presenta tu cédula al presidente de mesa. Verifica tu identidad con el sistema de autenticación biométrica y biográfica. Pasa a la máquina de votación y selecciona tu opción de preferencia. Toma el comprobante, revísalo, dóblalo y deposítalo en la urna correspondiente. Finalmente, firma y coloca tu huella en el cuaderno de votación.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LA CONSULTA POPULAR DE LA JUVENTUD?

Este proceso es exclusivo para jóvenes de entre 15 y 35 años. Lo interesante es que, a diferencia de una elección tradicional, aquí se vota por proyectos comunitarios que han sido seleccionados en asambleas populares. Hay siete propuestas en total, alineadas con las llamadas 7 Transformaciones del Plan de la Patria, que buscan responder a necesidades locales en temas como:

Educación

Salud

Producción

Cultura

Deporte

Tecnología

Medioambiente

¿CÓMO ES EL PROCESO DE VOTACIÓN EN LA CONSULTA JUVENIL?

Después de votar por alcaldes y concejales, si estás entre los 15 y 35 años, podrás acercarte a la segunda mesa electoral y seguir este procedimiento:

Presenta nuevamente tu cédula de identidad al presidente de mesa. Firma y coloca tu huella en el cuaderno de votación. Recibe la boleta oficial del Consejo Nacional Electoral. Escribe el número del proyecto de tu preferencia. Dobla la boleta y colócala en la urna correspondiente.

ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES ANTES DE IR A VOTAR

Verifica tu centro de votación con anticipación, especialmente si has cambiado de residencia recientemente.

Lleva tu cédula en físico.

Si eres joven y participas en ambas votaciones, no te retires después de la primera mesa, pregunta por la segunda.

Lleva agua y algo ligero para comer. A veces hay colas, y más vale estar preparado.

Evita llevar propaganda o símbolos partidistas. Eso puede ser motivo de sanción o hasta impedirte el voto.

¿Y SI TENGO DUDAS ESE DÍA?

El Consejo Nacional Electoral suele habilitar personal capacitado en cada centro para orientar a los electores. Además, puedes seguir sus redes oficiales o llamar a los números habilitados para asistencia ciudadana. También muchos medios locales estarán haciendo cobertura en tiempo real.

Este proceso electoral no solo es importante para las autoridades municipales, sino que también abre una nueva etapa de participación para los jóvenes. Así que, si te toca votar, hazlo con conciencia. Y si puedes, acompaña o ayuda a alguien más a entender cómo hacerlo.