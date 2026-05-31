Panamá visitá a Brasil con el objetivo de afinar los detalles para lo que será su participación en la Copa Mundial de Fútbol de 2026. El encuentro se disputará el domingo 31 de mayo, a las 16:30 horas de la Ciudad de Panamá (5:30 p. m. ET / 2:30 p. m. PT) , en el mítico Estadio Maracaná. ¿Quieres ver el partido Panamá vs. Brasil en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del partido para el público panameño estará a cargo del Canal 9 de TV MAX por señal abierta (GRATIS) y los cableoperadores de Claro TV, Inter Satelital, Sky y Cable Onda.

Señal de TV Max vía Canal 9 para ver el amistoso de Panamá vs. Brasil, este domingo 31 de mayo, en TV abierta por amistoso de preparación al Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver TV MAX EN VIVO, Panamá vs. Guatemala por Eliminatorias Concacaf 2026?

Los partidos de la Selección de Panamá en los partidos amistosos rumbo al Mundial 2026 se transmitirán en señal abierta por TVMAX. Podrán verse gratis en casa y, además, estarán disponibles en los principales servicios de cable. A continuación, se incluyen los números de canal según el proveedor.

Canal 9 por señal abierta

Canal 9 de Cable Onda

Canal 194 de Sky

Canal 3083 de Inter Satelital

Canales 2 SD y 132 HD de Claro TV

Horario, TV y cómo ver partido en vivo Panamá vs. Guatemala por las Eliminatorias Concacaf 2026

Día : Domingo, 31 de mayo de 2026

: Domingo, 31 de mayo de 2026 Canal : TV MAX

: TV MAX Hora : 16:30 horas de Ciudad de Panamá

: 16:30 horas de Ciudad de Panamá Lugar: Estadio Maracaná de Rio de Janeiro (Brasil)

Conozca los detalles de a qué hora juega y qué canal transmite Brasil vs. Panamá en vivo hoy. No se pierda este compromiso amistoso rumbo a la Copa Mundial 2026 con opciones de TV online gratis disponibles. | Crédito: Composición Mag

FAQ del partido amistoso Panamá vs. Brasil por TV MAX

¿Cuándo se juega?

Domingo 31 de mayo, correspondiente a la fecha FIFA del mes de mayo de 2026.

¿A qué hora inicia?

18:30 hora local de Brasil; 16:30 hora local de Panamá; en Estados Unidos (ET) es a las 17:30.

¿Dónde se disputa?

En el Estadio Maracaná, oficialmente llamado Estadio Jornalista Mário Filho, considerado como el templo del fútbol brasileño ubicado en Río de Janeiro.

¿Panamá es local o visita?

Panamá juega de visita en este partido amistoso internacional ante Brasil.

¿Habrá transmisión en TV o streaming?

Medios regionales han publicado guías de canales y streaming para seguir el duelo Panamá vs. Brasil en vivo.

¿Horarios de referencia para Sudamérica y México?

Guías señalan 18:30 (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), 16:30 (Colombia, Ecuador y Perú) y 15:30 (México), en concordancia con el horario local de Panamá.

La selección de fútbol de Panamá enfrenta a su similar de Brasil en el Estadio Maracaná, en un partido amistoso preparatorio rumbo a la Copa del Mundo 2026. | Crédito: @fepafut / X