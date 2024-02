Este domingo 11 de febrero Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se verán las caras con miras a ser el campeón de la NFL 2023-204. El Super Bowl LVIII se llevará a cabo por primera vez en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders de Las Vegas. Además, del enfrentamiento, miles de fanáticos están con altas expectativas con el show de medio tiempo, donde Usher será el encargado de hacer vibrar a los asistentes.

Los Chiefs llegan a la final con miras de ser campeones por segundo año consecutivo. Mahomes, el líder de la escuadra entrenada por Andy Reid, luchará por agrandar su legado en la NFL. Mientras que, 49ers buscarán romper la mala racha tras 29 años de ganar su último título en 1995, cuando triunfó por 49-26 contra los entonces San Diego Chargers, una franquicia que regresaría en 2017 a Los Ángeles.

Super Bowl LVIII: hora y dónde ver Chiefs vs. 49ers.

EVENTO SUPER BOWL LVIII Partido Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers Estadio Allegiant Stadium de Paradise, Nevada Televisión CBS Sports, Univisión, Nickelodeon, FOX Sports, ESPN, Canal 5, Canal 9, TUDN y TV Azteca Streaming Star+, ViX Premium, Paramount+, FuboTV, NFL+, NFL Games Pass, Movistar, DAZN y Azteca Deportes

¿A qué hora inicia el Super Bowl 2024 en los Estados Unidos?

HORARIOS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 6:30 pm ET (UTC-5) - Hora del Este Florida (EST), Nueva York, Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 5:30 pm CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 4:30 pm MT (UTC-7) -Mountain Time Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 3:30 pm PT (UTC-8) - Hora del Pacífico California, Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST) y Idaho (PST)

Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se vuelven a enfrentar en un Super Bowl.

¿A qué hora comienza el Halftime show del Super Bowl 2024 en los Estados Unidos?

HORARIOS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 7:50 pm ET (UTC-5) - Hora del Este Florida (EST), Nueva York, Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:50 pm CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 5:50 pm MT (UTC-7) -Mountain Time Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:50 pm PT (UTC-8) - Hora del Pacífico California, Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST) y Idaho (PST)

¿Quién cantará en el Show de medio tiempo del Super Bowl?

El nacido en Dallas, Texas, Usher será el encargado de show de medio tiempo, convirtiéndose en un sueño hecho realidad. El cantante estadounidense ya había formado parte del Super Bowl en el 2011 como invitado del grupo estelar Black Eyed Peas, en esa ocasión también actuó Slash.

Además, en el evento también se presentarán otros artistas como: Reba McEntire, quien cantará el himno de Estados Unidos, y el actor Daniel Durant interpretará en lengua de señas estadounidenses.

Por otro lado, Post Malone cantará ‘America the Beautiful’ y la modelo y bailarina Anjel Piñero hará lo propio con lengua de señas; Andra Day también cantará ‘Lift Every Voice and Sing’ y Shaheem Sánchez interpretará el tema con dicha lengua.