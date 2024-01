Inter Miami vs. Al Hilal se enfrentarán en un partido amistoso internacional, este lunes 29 de enero. Con Lionel Messi y Luis Suárez al frente, el equipo de la MLS se prepara para la temporada 2024. El encuentro con el equipo árabe, que aún no cuenta con Neymar debido a la lesión que lo aqueja, se jugará a las 13:00 ET/ 15:00 AR y será transmitido por la página oficial de la MLS. En ese sentido, te compartimos los horarios según tu ubicación y cómo ver el tan ansiado encuentro.

A su llegada, el cuadro rosado fue recibido en el aeropuerto con ramos de flores en tonos blanco y rosa, reflejando los colores del club. Asimismo, cabe destacar que el equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino jugará próximamente con Al Nassr el 1 de febrero.

Inter Miami vs. Al Hilal en vivo: día, hora y canal de transmisión

Fecha: Lunes, 29 de enero de 2024

Lunes, 29 de enero de 2024 Horario: 13:00 ET

13:00 ET Estadio: Kingdom Arena, Riad, Arabia Saudita

Kingdom Arena, Riad, Arabia Saudita Transmisión: MLSsoccer.com (Inglés) / MLSes.com (Español)

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Al-Hilal?

Conoce en la siguiente línea los horarios para ver del partido entre Inter Miami vs. Al-Hilal en los 50 estados de los Estados Unidos:

HORARIOS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 01:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 12:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 11:00 a.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 10:00 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Conoce en la siguiente línea los horarios para ver del partido entre Inter Miami vs. Al-Hilal en América Latina:

México: 12:00 horas

12:00 horas Ecuador, Perú, Colombia: 13:00 horas

13:00 horas Bolivia y Venezuela: 14:00 horas

14:00 horas Argentina , Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 15:00 horas

15:00 horas España: 18:00 horas

¿Dónde ver el Inter Miami vs. Al Hilal en vivo?

El partido Inter Miami vs. Al Hilal será transmitido a través de la señal de Apple TV y MLS Season Pass para todos los países de América Latina como: Estados Unidos, Argentina, México, Perú, etc. Mientras que en España será a través de DAZN.

Apple TV ofrece opciones de suscripción, incluyendo una mensual de 15 dólares o una anual de 99 dólares. Con una suscripción a MLS League Pass, podrás ver todos los partidos de la MLS de la temporada en los que participará el futbolista argentino Lionel Messi a través de la app Apple TV en dispositivos Apple, televisores inteligentes, dispositivos de streaming, decodificadores y videoconsolas, así como en la web tv.apple.com.

SOBRE EL AUTOR Ana Paula Rodríguez Bachiller en Periodismo en Universidad Jaime Bausate y Meza (UJBM) con experiencia en periodismo digital. Además, cuento con diploma en Gestión Empresarial e Innovación por Pacífico Business School. Actualmente me desempeño como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.