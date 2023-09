La campeona mexicana Alexa Grasso defiende, por primera vez, el ‘cetro’ de la división peso mosca femenino ante la que fuera su anterior monarca, la kirguisa-peruana Valentina Shevchenko, en lo que será la pelea estelar del UFC Fight Night 227. El combate se realizará este sábado 16 de septiembre en el octágono del T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, en Nevada (Estados Unidos). En este artículo obtendrás información sobre los horarios, los canales de TV o servicios streaming y la cartelera completa.

Como se recuerda, Grasso obtuvo el cinturón tras vencer a The Bullet en marzo del presente año durante en el UFC 285 al aplicar una llave conocida como “mataleón” tras aprovechar un descuido de Shevchenko, quien intentó sorprender con una patada giratoria. Valentina estaba siendo la favorita de los jueces en el puntaje de las tarjetas y estaba encaminada a retener el título por decisión unánime. Sin embargo, aquel error le sirvió a la mexicana para ganar vía sumisión en el cuarto round (4:34).

¿Cuándo y cómo ver pelea Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko 2 en México?

EVENTO UFC FIGHT NIGHT 227: GRASSO VS. SHEVCHENKO 2 FECHA Sábado 16 de septiembre de 2023 HORARIO 21:00 horas de CDMX; 10:00 p. m. ET | 9:00 p. m. CT | 8:00 p. m. MT | 7:00 p. m. PT LUGAR T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos) TV FOX Sports (Preliminares) STREAMING FOX Sports Premium (Main event) FAVORITA Grasso (+140) vs. Shevchenko (-170)

Durante la previa del UFC Fight Night 227, la peleadora mexicana se mostró muy sorprendidas por las declaraciones de Valentina Shevchenko al decir que su “derrota fue un accidente”:

“Simplemente me sorprendió porque alguien con tanta experiencia y compitiendo a este alto nivel, sabemos que no hay accidentes. Me entrené ahora. Puedes ver el vídeo que tengo antes de la pelea, estaba entrenando exactamente esa misma posición. Fue algo que entrené para ganar esa pelea”, aseguró Alexa Grasso.

Shevchenko, por su parte, entrenó en Tailandia para reforzar sus conocimientos y habilidades como peleadora de muay thai. Ya con 35 años, espera dejar en claro que todavía está en óptimas condiciones para reinar en el UFC.

“En primer lugar, viendo (la) pelea de nuevo, yo diría que estaba ganando (toda) la pelea. Desde el primer asalto, el último momento del cuarto, y ahora mismo, con mi mentalidad y mi enfoque, no voy a volver a la pelea de marzo. No voy a volver a pensar en lo que pasó allí. Ya lo hice. Lo hice durante todo el campo de entrenamiento. Lo hice durante todos estos meses, y ahora mismo soy una persona que está motivada. Que está como para deshacerse de (esos) sentimientos que (estaban) allá por marzo. Lo que tenía que tomar de la pelea ya lo tomé. Ahora es todo energía fuerte, energía positiva, como no tener piedad. Ir hasta el final. Yo diría que no tengo otra opción (que ser más despiadada)”, dijo la excampeona de peso mosca de la UFC.

Alexa Grasso realizó una gran estrategia para vencer a Valentina Shevchenko y quedarse con el título de la división peso mosca. (Foto: AFP)

¿A qué hora empieza la pelea Grasso vs. Shevchenko 2 por UFC Fight Night en México?

Desde las 21:00 horas inicia la cartelera estelar por lo que deberá seguir al detalle el desarrollo de las peleas hasta que llegue el momento en que Alexa Grasso y Valentina Shevchenko hagan su ingreso a la jaula de acero del T-Mobile Arena.

¿Dónde ver Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko 2 en México?

FOX Sports Premium cuenta con los derechos para televisar las peleas estelares de los evento UFC en México.

Cartelera del UFC Fight Night: Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko 2

Cartelera principal

Peso mosca femenino – Alexa Grasso (c) vs. Valentina Shevchenko

Peso wélter – Kevin Holland vs. Jack Della Maddalena

Peso gallo – Raul Rosas Jr. vs. Terrence Mitchell

Peso ligero – Daniel Zellhuber vs. Christos Giagos

Peso pluma – Fernando Padilla vs. Kyle Nelson

Cartelera preliminar

Peso paja femenino – Lupita Godínez vs. Elise Reed

Peso medio – Roman Kopylov vs. Josh Fremd

Peso mosca – Edgar Cháirez vs. Daniel Lacerda

Peso mosca femenino – Tracy Cortez vs. Jasmine Jasudavicius

Peso paja – Josefine Lindgren Knutsson vs. Marnic Mann