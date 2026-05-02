TOKIO (JAPÓN), 02/05/2026.- Cobertura oficial de DAZN EN VIVO ONLINE para ver la pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani este sábado 2 de mayo por el cinturón unificado del peso supergallo desde el Tokyo Dome Arena de Japón. FOTO DE THE RING
TOKIO (JAPÓN), 02/05/2026.- Cobertura oficial de DAZN EN VIVO ONLINE para ver la pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani este sábado 2 de mayo por el cinturón unificado del peso supergallo desde el Tokyo Dome Arena de Japón. FOTO DE THE RING

Naoya Inoue y Junto Nakatani protagonizarán una de las peleas más esperadas del boxeo japonés en 2026, un combate que ha despertado enorme expectativa en Asia y en el resto del mundo. La cita será este sábado 2 de mayo (04:00 horas del Tiempo de Centro; 6 a.m. ET / 3 a.m. PT), en el Tokyo Dome de Tokio, Japón, escenario de un duelo que promete marcar una página importante en la historia del pugilismo. ¿Quieres ver el combate en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvial? La transmisión oficial estará a cargo DAZN. Aquí te contamos los detalles del servicio streaming, según el país donde te encuentres.

El campeón mundial indiscutido de peso supergallo, Naoya Inoue, defenderá sus cinturones del CMB, OMB, FIB y AMB frente a su compatriota invicto Junto Nakatani, en una pelea que reúne a dos de los nombres más destacados del boxeo japonés. El choque está catalogado como uno de los combates más importantes del calendario deportivo de 2026.

Inoue, conocido como “El Monstruo”, llega a esta cita con una marca perfecta y con el objetivo de reafirmar su dominio en la división supergallo. El japonés ha demostrado poder, velocidad y precisión en cada presentación, por lo que volverá a subir al ring con la presión de mantener su estatus como uno de los mejores libra por libra del planeta.

Del otro lado estará Nakatani, apodado “Big Bang”, un boxeador que también se mantiene invicto y que ha construido una carrera brillante en varias categorías de peso. Su juventud, alcance y estilo técnico lo convierten en un rival de máximo riesgo para Inoue, en un duelo que muchos consideran una prueba definitiva para ambos.

La pelea entre Naoya Inoue vs. Junto Nakatani no solo pondrá en juego títulos mundiales, sino también prestigio, legado y el lugar de ambos en la élite del boxeo. Con el Tokyo Dome como escenario y miles de fanáticos atentos, el combate promete emociones fuertes desde el primer asalto.

¿Cómo ver DAZN EN VIVO, Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por pelea de boxeo en Toky Dome?

Para ver la pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani en los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 79.99; en el Reino Unido costará £24.99.

A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:

PaísesDAZN PPV
Estados UnidosUSD 79,99
Puerto RicoUSD 49,99
Canadá59,99 CAD
MéxicoMXN 291
República DominicanaUSD 19,99
Costa RicaUSD 19,99
HondurasUSD 14,99
El SalvadorUSD 14,99
GuatemalaUSD 14,99
NicaraguaUSD 14,99
PanamáUSD 14,99
ArgentinaUSD 14,99
BoliviaUSD 19,99
BrasilBRL 82,90
ChileCLP 14072
ColombiaCOP 63220
EcuadorUSD 19,99
ParaguayUSD 14,99
PerúPEN 14,99
UruguayUSD 14,99
VenezuelaUSD 14,99
España19,99 EUR
Reino Unido24.99 GBP
Irlanda19,99 EUR
Italia19,99 EUR
Alemania19,99 EUR
Francia19,99 EUR
Japón3100 yenes
Corea del Sur28280 KRW
India1704 rupias indias
Nueva ZelandaNZD 49,99
Australia49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

  • Apple TV
  • Google Chromescast
  • Amazon Fire TV
  • Amazon Fire Stick
  • Android TV
  • Roku
  • SmartCast

Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por boxeo

  • Pelea: Naoya Inoue vs. Junto Nakatani
  • Categoría: peso supergallo
  • Número de rounds: 12
  • Títulos en juego: AMB, OMB, CMB e FIB
  • Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
  • Hora de la cartelera: 04:00 horas del Tiempo de Centro; 6 a.m. ET / 3 a.m. PT
  • Hora de la estelar: 06:15 horas del Tiempo de Centro; 8:15 a.m. ET / 5:15 a.m. PT
  • Sede: Tokyo Dome Arena de Japón
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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