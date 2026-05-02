Naoya Inoue y Junto Nakatani protagonizarán una de las peleas más esperadas del boxeo japonés en 2026, un combate que ha despertado enorme expectativa en Asia y en el resto del mundo. La cita será este sábado 2 de mayo (04:00 horas del Tiempo de Centro; 6 a.m. ET / 3 a.m. PT), en el Tokyo Dome de Tokio, Japón, escenario de un duelo que promete marcar una página importante en la historia del pugilismo. ¿Quieres ver el combate en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvial? La transmisión oficial estará a cargo DAZN. Aquí te contamos los detalles del servicio streaming, según el país donde te encuentres.
El campeón mundial indiscutido de peso supergallo, Naoya Inoue, defenderá sus cinturones del CMB, OMB, FIB y AMB frente a su compatriota invicto Junto Nakatani, en una pelea que reúne a dos de los nombres más destacados del boxeo japonés. El choque está catalogado como uno de los combates más importantes del calendario deportivo de 2026.
Inoue, conocido como “El Monstruo”, llega a esta cita con una marca perfecta y con el objetivo de reafirmar su dominio en la división supergallo. El japonés ha demostrado poder, velocidad y precisión en cada presentación, por lo que volverá a subir al ring con la presión de mantener su estatus como uno de los mejores libra por libra del planeta.
Del otro lado estará Nakatani, apodado “Big Bang”, un boxeador que también se mantiene invicto y que ha construido una carrera brillante en varias categorías de peso. Su juventud, alcance y estilo técnico lo convierten en un rival de máximo riesgo para Inoue, en un duelo que muchos consideran una prueba definitiva para ambos.
La pelea entre Naoya Inoue vs. Junto Nakatani no solo pondrá en juego títulos mundiales, sino también prestigio, legado y el lugar de ambos en la élite del boxeo. Con el Tokyo Dome como escenario y miles de fanáticos atentos, el combate promete emociones fuertes desde el primer asalto.
¿Cómo ver DAZN EN VIVO, Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por pelea de boxeo en Toky Dome?
Para ver la pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani en los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 79.99; en el Reino Unido costará £24.99.
A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:
|Países
|DAZN PPV
|Estados Unidos
|USD 79,99
|Puerto Rico
|USD 49,99
|Canadá
|59,99 CAD
|México
|MXN 291
|República Dominicana
|USD 19,99
|Costa Rica
|USD 19,99
|Honduras
|USD 14,99
|El Salvador
|USD 14,99
|Guatemala
|USD 14,99
|Nicaragua
|USD 14,99
|Panamá
|USD 14,99
|Argentina
|USD 14,99
|Bolivia
|USD 19,99
|Brasil
|BRL 82,90
|Chile
|CLP 14072
|Colombia
|COP 63220
|Ecuador
|USD 19,99
|Paraguay
|USD 14,99
|Perú
|PEN 14,99
|Uruguay
|USD 14,99
|Venezuela
|USD 14,99
|España
|19,99 EUR
|Reino Unido
|24.99 GBP
|Irlanda
|19,99 EUR
|Italia
|19,99 EUR
|Alemania
|19,99 EUR
|Francia
|19,99 EUR
|Japón
|3100 yenes
|Corea del Sur
|28280 KRW
|India
|1704 rupias indias
|Nueva Zelanda
|NZD 49,99
|Australia
|49,99 dólares australianos
¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?
DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:
- Apple TV
- Google Chromescast
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- Roku
- SmartCast
Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por boxeo
- Pelea: Naoya Inoue vs. Junto Nakatani
- Categoría: peso supergallo
- Número de rounds: 12
- Títulos en juego: AMB, OMB, CMB e FIB
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Hora de la cartelera: 04:00 horas del Tiempo de Centro; 6 a.m. ET / 3 a.m. PT
- Hora de la estelar: 06:15 horas del Tiempo de Centro; 8:15 a.m. ET / 5:15 a.m. PT
- Sede: Tokyo Dome Arena de Japón