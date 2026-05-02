Naoya Inoue y Junto Nakatani protagonizarán una de las peleas más esperadas del boxeo japonés en 2026, un combate que ha despertado enorme expectativa en Asia y en el resto del mundo. La cita será este sábado 2 de mayo (04:00 horas del Tiempo de Centro; 6 a.m. ET / 3 a.m. PT), en el Tokyo Dome de Tokio, Japón, escenario de un duelo que promete marcar una página importante en la historia del pugilismo. ¿Quieres ver el combate en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvial? La transmisión oficial estará a cargo DAZN. Aquí te contamos los detalles del servicio streaming, según el país donde te encuentres.

El campeón mundial indiscutido de peso supergallo, Naoya Inoue, defenderá sus cinturones del CMB, OMB, FIB y AMB frente a su compatriota invicto Junto Nakatani, en una pelea que reúne a dos de los nombres más destacados del boxeo japonés. El choque está catalogado como uno de los combates más importantes del calendario deportivo de 2026.

Inoue, conocido como “El Monstruo”, llega a esta cita con una marca perfecta y con el objetivo de reafirmar su dominio en la división supergallo. El japonés ha demostrado poder, velocidad y precisión en cada presentación, por lo que volverá a subir al ring con la presión de mantener su estatus como uno de los mejores libra por libra del planeta.

Del otro lado estará Nakatani, apodado “Big Bang”, un boxeador que también se mantiene invicto y que ha construido una carrera brillante en varias categorías de peso. Su juventud, alcance y estilo técnico lo convierten en un rival de máximo riesgo para Inoue, en un duelo que muchos consideran una prueba definitiva para ambos.

La pelea entre Naoya Inoue vs. Junto Nakatani no solo pondrá en juego títulos mundiales, sino también prestigio, legado y el lugar de ambos en la élite del boxeo. Con el Tokyo Dome como escenario y miles de fanáticos atentos, el combate promete emociones fuertes desde el primer asalto.

¿Cómo ver DAZN EN VIVO, Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por pelea de boxeo en Toky Dome?

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Países DAZN PPV Estados Unidos USD 79,99 Puerto Rico USD 49,99 Canadá 59,99 CAD México MXN 291 República Dominicana USD 19,99 Costa Rica USD 19,99 Honduras USD 14,99 El Salvador USD 14,99 Guatemala USD 14,99 Nicaragua USD 14,99 Panamá USD 14,99 Argentina USD 14,99 Bolivia USD 19,99 Brasil BRL 82,90 Chile CLP 14072 Colombia COP 63220 Ecuador USD 19,99 Paraguay USD 14,99 Perú PEN 14,99 Uruguay USD 14,99 Venezuela USD 14,99 España 19,99 EUR Reino Unido 24.99 GBP Irlanda 19,99 EUR Italia 19,99 EUR Alemania 19,99 EUR Francia 19,99 EUR Japón 3100 yenes Corea del Sur 28280 KRW India 1704 rupias indias Nueva Zelanda NZD 49,99 Australia 49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

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Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por boxeo

Pelea: Naoya Inoue vs. Junto Nakatani

Categoría: peso supergallo

Número de rounds: 12

Títulos en juego: AMB, OMB, CMB e FIB

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Hora de la cartelera: 04:00 horas del Tiempo de Centro; 6 a.m. ET / 3 a.m. PT

Hora de la estelar: 06:15 horas del Tiempo de Centro; 8:15 a.m. ET / 5:15 a.m. PT

Sede: Tokyo Dome Arena de Japón