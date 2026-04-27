Este domingo 26 de abril la atención de muchos fanáticos del boxeo de influencers estará puesta en la pelea de Flor Vigna vs. Alana Flores por Supernova Génesis 2026. El escenario del esperado enfrentamiento será la Arena Ciudad de México. Para que puedas ver el combate EN VIVO y EN DIRECTO, lee esta nota por completo, ya que aquí encontrarás toda la información importante, como los horarios por país y en qué canal transmitirán el evento. ¡Aprovecha!

La pelea de Flor Vigna vs. Alana Flores por Supernova Génesis 2026 ha generado mucha expectativa. (Foto: @supernovaboxing / Instagram)

¿A qué hora es Supernova Génesis 2026 con la pelea Alana Flores vs. Flor Vigna?

El evento Supernova Génesis 2026 tendrá lugar en la Arena Ciudad de México con un plantel de combatientes espectacular y actuaciones musicales destacadas.

PAÍS HORARIO España 03:00 horas (del día siguiente) México 19:00 horas Perú 20:00 horas Ecuador 20:00 horas Colombia 20:00 horas Venezuela 21:00 horas Bolivia 21:00 horas Argentina 22:00 horas Chile 22:00 horas Uruguay 22:00 horas Paraguay 22:00 horas

¿En qué canal transmiten Supernova Génesis 2026 con la pelea Alana Flores vs. Flor Vigna?

Supernova Génesis 2026 se celebrará el domingo 26 de abril de 2026 y cuatro peleas se transmitirán en vivo única y exclusivamente a través de Netflix a partir de las 19:00 horas (Tiempo del centro de México):

Alana Flores vs Flor Vigna

Mario Bautista vs Aarón Mercury sin careta

Karely Ruiz vs Kimberly Shantal

Lonche vs Willito

El resto de los combates se transmitirán desde las 16:00 (Tiempo del centro de México) a través de las redes oficiales de @supernovaboxing en Twitch, YouTube, Facebook y TikTok:

El Abraham vs Nando

Milica vs Ari Geli

Cartelera completa de peleas del Supernova Génesis 2026

Alana Flores (México) vs. Flor Vigna (Argentina)

Mario Bautista (México) vs. Aarón Mercury (México)

Karely Ruiz (México) vs. Kimberly Shantal (México)

Víctor Ordóñez ‘Lonche’ (México) vs. Guillermo Peña ‘Willito’ (Estados Unidos)

El Abraham (México) vs. Nando (Venezuela)

Milica (Argentina) vs. Ari Geli (España)