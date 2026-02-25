El cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos será el domingo 8 de marzo, cuando los relojes se adelantan una hora, mientras que el regreso al horario estándar será el domingo 1 de noviembre, cuando se atrasan una hora. La mayoría de estados participa en el sistema, con excepciones como Hawái y casi todo Arizona, que no modifican sus relojes.

¿Cuándo comienza el horario de verano 2026 en EE.UU.?

El horario de verano 2026 (Daylight Saving Time, DST) empieza el domingo 8 de marzo de 2026, segundo domingo de marzo según la normativa federal. En las zonas donde aplica, el cambio se hace de madrugada: cuando el reloj marca las 2:00 a. m. de la hora estándar, se adelanta directamente a las 3:00 a. m. de la hora de verano, lo que implica “perder” una hora de sueño ese día.

Fecha de inicio: domingo 8 de marzo de 2026.

Momento del cambio: 2:00 a. m. → 3:00 a. m. hora local (adelantar 1 hora).

Regla general: “spring forward” (en primavera se adelanta el reloj).

Inicio del horario de verano 2026 por zona horaria

Zona horaria de EE.UU. Hora del cambio al DST Ajuste del reloj Eastern Time (ET) 2:00 a. m. local Adelantar a 3:00 a. m. (+1 hora). Central Time (CT) 2:00 a. m. local Adelantar a 3:00 a. m. (+1 hora). Mountain Time (MT)* 2:00 a. m. local Adelantar a 3:00 a. m. (+1 hora). Pacific Time (PT) 2:00 a. m. local Adelantar a 3:00 a. m. (+1 hora). Alaska Time (AKT) 2:00 a. m. local Adelantar a 3:00 a. m. (+1 hora). Hawaii–Aleutian (HST)** No cambia en Hawái Sin ajuste: se mantiene igual.

* En Mountain Time, la mayor parte de Arizona no entra al DST (ver detalle más abajo).** El uso de DST aplica a parte de la zona Aleutian de Alaska, pero no al estado de Hawái.

¿Cuándo termina el horario de verano 2026 en EE.UU.?

El horario de verano 2026 termina el domingo 1 de noviembre de 2026, primer domingo de noviembre conforme a la ley federal vigente. Ese día, cuando el reloj marca las 2:00 a. m. de la hora de verano, se atrasa una hora y vuelve a la 1:00 a. m. de la hora estándar, con lo cual se “gana” una hora de sueño.

Fecha de fin: domingo 1 de noviembre de 2026.

Momento del cambio: 2:00 a. m. → 1:00 a. m. hora local (atrasar 1 hora).

Regla general: “fall back” (en otoño se atrasa el reloj).

Fin del horario de verano 2026 por zona horaria

Zona horaria de EE.UU. Hora del fin del DST Ajuste del reloj Eastern Time (ET) 2:00 a. m. local Atrasar a 1:00 a. m. (−1 hora). Central Time (CT) 2:00 a. m. local Atrasar a 1:00 a. m. (−1 hora). Mountain Time (MT)* 2:00 a. m. local Atrasar a 1:00 a. m. (−1 hora). Pacific Time (PT) 2:00 a. m. local Atrasar a 1:00 a. m. (−1 hora). Alaska Time (AKT) 2:00 a. m. local Atrasar a 1:00 a. m. (−1 hora). Hawaii–Aleutian (HST)** No cambia en Hawái Sin ajuste: se mantiene igual.

¿En qué estados se adelanta o se atrasa el reloj?

Casi todos los estados continentales de EE.UU. participan en el horario de verano y deben adelantar el reloj en marzo y atrasarlo en noviembre. Sólo hay dos estados que no aplican DST: Hawái y la mayor parte de Arizona, además de varios territorios estadounidenses en el Caribe y el Pacífico.

Sí cambian la hora (adelantan en marzo y atrasan en noviembre) : Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin y la mayor parte de los condados de Arizona que están dentro de la Nación Navajo.

: Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin y la mayor parte de los condados de Arizona que están dentro de la Nación Navajo. No cambian la hora (todo el año igual): Hawái, Casi toda Arizona (excepto la Nación Navajo), Puerto Rico, Guam, Islas Marianas del Norte, Samoa Americana e Islas Vírgenes de EE.UU.

¿Qué estados NO ajustan el reloj en 2026?

Estado / territorio ¿Usa horario de verano 2026? Detalle clave Hawái No Se mantiene todo el año en hora estándar. Arizona (mayor parte) No Sólo la Nación Navajo sí aplica DST. Puerto Rico No Territorio en el Caribe sin DST. Guam No Territorio en el Pacífico sin DST. Islas Marianas del Norte No Territorio en el Pacífico sin DST. Samoa Americana No Territorio en el Pacífico sin DST. Islas Vírgenes de EE.UU. No Territorio caribeño sin DST.

¿Cómo saber si debo atrasar o adelantar el reloj en mi estado?

La regla práctica es sencilla: el segundo domingo de marzo se adelanta el reloj una hora y el primer domingo de noviembre se atrasa una hora, siempre y cuando vivas en un estado que aplica el horario de verano. Si resides en Hawái, en casi todo Arizona o en alguno de los territorios exentos, no debes modificar la hora en ninguna de las dos fechas.

Pasos rápidos para no confundirte:

Verifica en qué estado y zona horaria vives (ET, CT, MT, PT, AKT, HST).

Confirma si tu estado observa DST (todos menos Hawái y la mayor parte de Arizona; territorios listados).

Si aplica DST:

Madrugada del 8 de marzo de 2026: adelanta el reloj 1 hora (2:00 → 3:00 a. m.).

Madrugada del 1 de noviembre de 2026: atrasa el reloj 1 hora (2:00 → 1:00 a. m.).

Si NO aplica DST (Hawái, casi todo Arizona, Puerto Rico, Guam, etc.), no toques el reloj; lo único que cambiará será tu diferencia horaria con otros estados.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026

1. ¿Cuál es la fecha exacta del cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.?

El horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes se adelantan una hora en la mayoría de estados.

2. ¿A qué hora exacta debo adelantar el reloj en marzo?

El cambio se realiza a las 2:00 a. m. hora local, momento en que el reloj salta directamente a las 3:00 a. m., “perdiendo” una hora.

3. ¿Cuándo termina el horario de verano 2026 y se atrasa el reloj?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026; a las 2:00 a. m. de la hora de verano se atrasa el reloj a la 1:00 a. m. de la hora estándar.

4. ¿Todos los estados de EE.UU. cambian la hora en 2026?

No, los dos únicos estados que no cambian la hora son Hawái y la mayor parte de Arizona; tampoco participan territorios como Puerto Rico, Guam, Islas Marianas del Norte, Samoa Americana y las Islas Vírgenes estadounidenses.

5. ¿Qué pasa con la diferencia horaria entre estados cuando entra en vigor el horario de verano?

Entre los estados que sí aplican DST se mantiene la diferencia habitual entre zonas horarias, pero los lugares que no lo aplican (como Hawái o Arizona) pasan a estar una hora “desalineados” respecto a sus vecinos durante el periodo de horario de verano.

6. ¿Los celulares y computadoras se ajustan solos al cambio de horario?

La mayoría de teléfonos inteligentes, computadoras y dispositivos conectados a internet se actualizan de forma automática si tienen activada la opción de fecha y hora automáticas; sin embargo, relojes de pared, microondas, hornos y el tablero de muchos autos suelen ajustarse manualmente.

7. ¿Por qué existe el horario de verano en Estados Unidos?

El horario de verano se utiliza para aprovechar mejor la luz del día por la tarde, reducir el consumo de energía y extender las horas de claridad para actividades económicas y recreativas, siguiendo un esquema que se consolidó en el siglo XX y se modificó en 2007 con la Ley de Política Energética.