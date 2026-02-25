Florida volverá a mover sus relojes en 2026 siguiendo el calendario federal del horario de verano: el 8 de marzo, a las 2:00 a. m., residentes de Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y el resto del estado deberán adelantar una hora sus relojes, mientras que el 1 de noviembre, a las 2:00 a. m., deberán atrasarlos para regresar al horario estándar en Eastern y Central Time.

El ajuste, que afecta desde parques temáticos hasta aeropuertos y hoteles, obliga a revisar qué dispositivos cambian solos y qué electrodomésticos requieren intervención manual, al tiempo que se recomienda adaptar gradualmente el sueño para reducir el impacto en niños, trabajadores nocturnos y turistas.

Aunque Florida ha impulsado iniciativas para hacer permanente el horario de verano, como el Sunshine Protection Act, por ahora la rutina de adelantar y atrasar la hora sigue vigente y se mantiene en el centro del debate sobre energía, seguridad y salud.

¿Cuándo cambia la hora en Florida en 2026?

Florida sigue el calendario federal de horario de verano: el cambio de hora inicia el domingo 8 de marzo de 2026 y concluye el domingo 1 de noviembre de 2026. La mayor parte del estado opera en Eastern Time (ET), mientras que el extremo noroeste (Panhandle) usa Central Time (CT), pero ambos ajustan el reloj en las mismas fechas.

Inicio DST Florida: 8 de marzo de 2026, 2:00 → 3:00 a. m. ET/CT (adelantar 1 hora).

Fin DST Florida: 1 de noviembre de 2026, 2:00 → 1:00 a. m. ET/CT (atrasar 1 hora).

Cambio de horario 2026 en Florida por zona horaria

Zona de Florida Fecha de inicio DST Hora del cambio Ajuste Fecha de fin DST Hora del cambio Ajuste Florida (Eastern Time, mayoría) 8 de marzo 2026 2:00 a. m. ET 3:00 a. m. (+1 h). 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. ET 1:00 a. m. (−1 h). Panhandle (Central Time) 8 de marzo 2026 2:00 a. m. CT 3:00 a. m. (+1 h). 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. CT 1:00 a. m. (−1 h).

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Florida y qué electrodomésticos revisar?

En toda Florida, durante la madrugada del 8 de marzo se adelanta una hora el reloj, mientras que el 1 de noviembre se atrasa una hora para volver al horario estándar. Los dispositivos conectados a internet (celulares, laptops, relojes inteligentes) suelen cambiar solos, pero muchos electrodomésticos requieren un ajuste manual.

Electrodomésticos y equipos a ajustar:

Relojes de estufas, hornos, microondas y cafeteras programables.​

Sistemas de aire acondicionado, termostatos digitales antiguos y paneles de riego sin actualización automática.​

Relojes de pared, despertadores tradicionales y relojes de mesa.​

Tableros de autos y sistemas de entretenimiento de vehículos sin sincronización con el celular.​

¿Qué ciudades de Florida se ven impactadas y por qué se aplica el DST?

Ciudades clave como Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville, Tallahassee y Fort Lauderdale ajustan sus horarios para mantener sincronía con los mercados financieros de la Costa Este y las conexiones aéreas nacionales e internacionales. El uso del DST pretende aprovechar tardes más largas con luz en una economía muy marcada por el turismo, la hostelería y las actividades al aire libre.

Motivos y efectos del horario de verano en Florida:

Extender la luz de la tarde para turismo, comercio minorista y actividades recreativas en playas y parques.

Alinearse con el resto de estados de la Eastern y Central Time Zone para transporte y negocios.​

Reducir relativa demanda de iluminación en la franja vespertina.​

¿Qué dice el gobierno de Florida y el federal sobre el cambio de hora?

Florida ha impulsado iniciativas para hacer permanente el horario de verano, como la conocida “Sunshine Protection Act” a nivel federal, pero la decisión final depende del Congreso de Estados Unidos. Mientras no haya cambios legislativos, el estado debe seguir el calendario federal: segundo domingo de marzo y primer domingo de noviembre.

Recomendaciones habituales de autoridades y campañas públicas:

Recordar a la población la fecha del cambio bajo el lema “spring forward, fall back”.

Sugerir revisar detectores de humo y baterías de equipos críticos al mismo tiempo que se cambia la hora.​

Alertar sobre posibles alteraciones del sueño los primeros días tras el ajuste, sobre todo en niños y adultos mayores.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida 2026

1. ¿Florida cambia la hora igual que el resto de Estados Unidos en 2026?

Sí, Florida sigue el calendario federal: adelanta el reloj el 8 de marzo de 2026 y lo atrasa el 1 de noviembre de 2026.

2. ¿Toda Florida está en la misma zona horaria para el cambio?

No, la mayor parte está en Eastern Time (ET) y el noroeste en Central Time (CT), pero ambos adelantan y atrasan la hora en las mismas fechas.

3. ¿Qué pasa con los parques temáticos y el turismo durante el cambio de horario?

Los horarios de apertura y cierre se ajustan a la hora oficial; el visitante sólo debe asegurarse de tener sus dispositivos configurados correctamente.

4. ¿Es cierto que Florida quiere tener horario de verano permanente?

Líderes políticos de Florida han promovido leyes como el Sunshine Protection Act para establecer DST permanente, pero hasta ahora no se ha aprobado a nivel federal.

5. ¿Debo cambiar manualmente la hora en mi celular en Florida?

No, si la configuración de fecha y hora automática está activada, el celular se ajustará solo al cambio de horario.