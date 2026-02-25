En Texas, el horario de verano 2026 se traducirá en un ajuste simultáneo para gigantes urbanos como Houston, Dallas, San Antonio, Austin y El Paso, donde el domingo 8 de marzo, a las 2:00 a. m., los relojes deberán adelantarse una hora, y el domingo 1 de noviembre, a las 2:00 a. m., atrasarse para volver al horario estándar.

Este doble movimiento incide directamente en turnos industriales, guardias médicas, operaciones energéticas, transporte de carga y agendas escolares, por lo que empresas y hogares deben comprobar que relojes, sistemas de fichaje, termostatos, paneles de riego y tableros de vehículos reflejen la hora correcta.

Mientras tanto, el estado sigue atado al esquema federal del DST, en un contexto de propuestas legislativas que buscan dar más flexibilidad o incluso avanzar hacia un modelo de horario permanente, manteniendo abierto el debate sobre los beneficios y costos de cambiar la hora dos veces al año.

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

Texas aplicará el horario de verano 2026 siguiendo el calendario federal: el cambio comienza el domingo 8 de marzo de 2026 y termina el domingo 1 de noviembre de 2026. En ambos casos, el ajuste se realiza a las 2:00 a. m. hora local, adelantando una hora en marzo y atrasando una hora en noviembre.

Inicio DST Texas: domingo 8 de marzo de 2026, 2:00 → 3:00 a. m. (adelantar 1 hora).

Fin DST Texas: domingo 1 de noviembre de 2026, 2:00 → 1:00 a. m. (atrasar 1 hora).

Texas se reparte entre Central Time (mayoría) y una pequeña franja en Mountain Time, pero ambas zonas siguen las mismas fechas.

Calendario del cambio de horario 2026 en Texas

Evento Fecha Hora oficial del cambio Ajuste del reloj Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. local Adelantar a 3:00 a. m. Fin horario de verano (vuelta estándar) Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. local Atrasar a 1:00 a. m.

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Texas y qué electrodomésticos revisar?

En todo Texas, la madrugada del 8 de marzo implica adelantar el reloj una hora, mientras que el 1 de noviembre se atrasa una hora para volver al horario estándar. Esto afecta desde hogares hasta refinerías, hospitales, bases militares y centros logísticos, donde es crucial recalibrar relojes y sistemas.

Dispositivos y sistemas a ajustar en Texas:

Relojes de pared, despertadores y relojes de escritorio en casas, oficinas y plantas industriales.

Sistemas de fichaje, controles de acceso, paneles de horarios de transporte interno y externo si no se actualizan solos.

Equipos de climatización programados, sistemas de riego, iluminación exterior y temporizadores de seguridad.

Tableros de vehículos de carga, autobuses y autos particulares sin sincronización automática.

¿Qué ciudades de Texas se ven impactadas y por qué existe el DST?

Las grandes ciudades de Texas —Houston, Dallas, San Antonio, Austin, Fort Worth, El Paso— ajustan sus operaciones al cambio de horario para mantener sincronía con la Central Time Zone y los principales hub financieros y de transporte del país. El DST permite aprovechar tardes con más luz para actividades industriales, comerciales y recreativas en un estado de fuerte actividad energética, logística y tecnológica.

Motivos y efectos del horario de verano en Texas:

Facilitar la coordinación con mercados nacionales e internacionales al compartir calendario con la mayoría de estados.

Extender las horas de luz útil después de la jornada escolar y laboral.

Optimizar cierta demanda eléctrica en franjas de tarde, en un estado con alto consumo energético.

¿Qué dice el gobierno sobre el cambio de horario en Texas?

Texas ha discutido en varias ocasiones la posibilidad de modificar su adhesión al DST, pero para 2026 continuará observando el horario de verano bajo el marco federal. El Departamento de Transporte supervisa el uso de DST, mientras que proyectos de ley a nivel estatal y federal buscan, en algunos casos, hacerlo permanente o dar más flexibilidad a los estados.

Recomendaciones y mensajes habituales de autoridades:

Revisar turnos de trabajo, guardias médicas y programaciones de transporte antes y después del cambio.

Verificar que sistemas críticos (energía, salud, seguridad) hayan actualizado correctamente la hora.

Informar a la población sobre el posible desajuste del sueño y aconsejar ajustes graduales de la rutina en los días previos.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026

1. ¿Texas cambiará la hora en 2026?

Sí, Texas observará el horario de verano en 2026, adelantando el reloj el 8 de marzo y atrasándolo el 1 de noviembre.

2. ¿A qué hora exacta debo adelantar el reloj en Texas?

La madrugada del domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m. el reloj debe pasar a las 3:00 a. m. hora local.

3. ¿Y cuándo se atrasa el reloj en Texas?

El domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. se atrasa el reloj a la 1:00 a. m. para volver al horario estándar.

4. ¿Todas las ciudades de Texas siguen este mismo cambio?

Sí, tanto las ciudades en Central Time como la franja en Mountain Time aplican las mismas fechas de inicio y fin del DST.

5. ¿Debo preocuparme por mis electrodomésticos y sistemas industriales en Texas?

Sí, es recomendable revisar y reprogramar manualmente los dispositivos que no se actualizan solos para evitar errores en horarios de producción, transporte o seguridad.