Los Tigres del Licey tendrán una dura revancha ante los Federales de Chiriquí este jueves 8 de febrero desde las 3:30 pm ET . por la semifinal de la Serie del Caribe 2024. República Dominicana vs. Panamá EN VIVO se podrá ver vía Digital 15 EN DIRECTO y GRATIS. Los vigentes campeones no podrán tener ningún margen de error si quieren seguir reteniendo el título e ir a la última instancia, para eso deberán corregir sus últimos errores y así evitar un duro golpe anímico en la presente temporada.

Fecha, horario y cómo ver, República Dominicana vs. Panamá EN VIVO

CÓMO, CUÁNDO Y CÓMO VER TIGRES DEL LICEY VS. FEDERALES DE CHIRIQUÍ Torneo Serie del Caribe de Béisbol Miami 2024 Horario 21:30 (Santo Domingo) Fecha Jueves 1 de febrero del 2024 TV Digital 15, Telemicro Internacional (TV) y MLB.TV Estadio loanDepot Park de Miami, Florida (Estados Unidos)

¿Cómo ver Digital 15 En Vivo, República Dominicana vs. Panamá?

Digital 15 ofrecerá la cobertura completa de todos los partidos de los Tigres del Licey de República Dominicana en la Serie del Caribe de Béisbol Miami 2024 y tú podrás verlo en tu cableoperadores de preferencia: Inter Satelital, Claro TV y Orbit Cable.

Canal 3062 de Inter Satelital

Canales 121 SD y 15 HD de Claro TV

Canal 15 de Orbit Cable República Dominicana

¿Dónde ver Digital 15 En Vivo y GRATIS por Internet?

Si deseas seguir de forma gratuita la Serie del Caribe 2024 con todos los partidos de los Tigres del Licey de República Dominicana deberás ingresar al sitio web de Digital 15 en vivo. De esta formar podrás ver béisbol desde tu dispositivo móvil, PC, tablet o Smart TV.

Cuenta regresiva para el inicio de la Serie del Caribe en Miami. La fiebre por el béisbol se apodera de Miami, ciudad que se alista para recibir la Serie del Caribe a partir de este jueves 1 de febrero. (Video: Voz de América)