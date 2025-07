El Real Madrid se juega su pase a las semifinales del Mundial de Clubes 2025 ante el Borussia Dortmund, este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, tras eliminar a la Juventus en octavos. Con el regreso de Kylian Mbappé al once inicial, los dirigidos por Xabi Alonso buscan imponer su jerarquía en un duelo de alto voltaje. El partido será transmitido EN VIVO y GRATIS por TUDN y TNT Sports en DIRECTV para Estados Unidos, y por DAZN, Disney+, DGO y DSports en Argentina, México, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela y más países. El horario confirmado es 3:00 p.m. en Perú, 4:00 p.m. en Chile, 5:00 p.m. en Argentina, 4:00 p.m. ET y 1:00 p.m. PT en territorio estadounidense. Será una prueba exigente para el Madrid, que no puede permitirse errores en su camino al título.

Real Madrid enfrente a Borussia Dortmund por cuartos de final del Mundial de Clubes 2025. (Video: X / @realmadrid)